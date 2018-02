Zatímco o malý křišťálový globus se musí podělit s Francouzem Martinem Fourcadem, olympijské zlato z vytrvalostního závodu patří jen jemu. Bö díky famóznímu běhu docílil největšího úspěchu své kariéry.



Mladší z norských biatlonových bratří byl na lyžích suverénně nejrychlejší, Fourcadovi, který se pokoušel o obhajobu titulu ze Soči, nadělil během pěti běžeckých okruhů přes 20 sekund.

Svižnost, s jakou se Bö pohyboval na lyžích, věrně dokumentuje i Ondřej Moravec. Bö totiž českého reprezentanta na trati předjel: „Kolem mě proletěl neskutečnou rychlostí,“ říkal Moravec, který nakonec skončil dvanáctý.

Stříbro míří do Slovinska, Fak, svěřenec českého kouče Tomáše Kose, na střelnici ani jednou neminul a čistá střelba se stala klíčem k jeho úspěchu. To samé platí o Landertingerovi, i bronzový Rakušan vybílil všechny terče.

20 přesných ran? To byla nedostižná meta pro Čechy, nejlépe si při práci s malorážkou vedli Moravec a Krčmář, jemuž solidní běh pomohl k dalšímu umístění v TOP10. Poté co byl ve sprintu stříbrný, slaví v „individuálu“ sedmé místo.

Fourcadovi obhajoba nevyšla a ke zlatu ze stíhacího závodu nepřidal žádný cenný kov. Při poslední střelecké zastávce dvakrát chyboval a přišel o výborně rozjetý závod. Ještě před závěrečnou ranou sahal po zlatu, ale těsná minela odsunula biatlonovou ikonu na pátou příčku.

Bezvětří a mráz

Biatlonisté tentokrát nečelili na střelnici takové výzvě jako v předchozích dnech. Prudké poryvy větru se staly minulostí. „Na střelnici je úplný klid. Bude to regulérní závod,“ hodnotil před startem podmínky trenér českých mužů Michael Málek.

Jeho kolega, šéftrenér Ondřej Rybář, si přál: „Kéž by těch jedniček na střelnici bylo méně než u biatlonistek.“ Na první položce vyslyšeli jeho přání všichni čtyři Češi - Moravec, Krčmář, Michal Šlesingr i Adam Václavík zapsali nulu.

Stejně jako Fourcade a na rozdíl od Böa, který hned při úvodní ležce jednou minul a opět si ztížil cestu za první medailí z olympijských her v kariéře.

Na dalších položkách si už čeští biatlonisté vedli rozdílně, dlouho čistého Moravce navíc držel v průběžné výsledkové listině mimo stupně vítězů pomalejší běh. „Bylo to o sto procent lepší než ve stíhačce, ale pořád to není ono,“ hodnotil později v rozhovoru pro Českou televizi.

Moravec nechyboval až do rány číslo 18. Při druhé stojce ho právě tento výstřel stál umístění mezi deseti nejlepšími. „Byla to asi taková nekoncentrovanost. Strašně mě ta rána mrzí, stoprocentně by mě posunula do masáku,“ litoval.

Krčmář si své zaváhání vybral dříve, jeden náboj poslal mimo kýžený prostor při první stojce. Poté už si počínal precizně a odměnou mu bylo sedmé místo, k němuž si pomohl také čtrnáctým nejlepším běžeckým časem.

Když protínal cíl, bylo již o obsazení stupňů vítězů jasno. Měl totiž vysoké startovní číslo, a tak vše podstatné v boji mezi Fourcadem, Böem, Landertingerem, Fakem a nakonec čtvrtým Švédem Sebastianem Samuelssonem proběhlo dříve.

Jako zlomový moment se dlouho zdála Böova závěrečná střelba. Jeden terč nevybílil a na konto mu přiskočila druhá trestná minuta. Může ještě dosáhnout na zlato? Vždyť s takovým střeleckým účtem to ve vytrvalostním závodě na olympiádě naposledy dokázal Ole Einar Björndalen.

Před 16 lety, v Salt Lake City.

Když Bö doběhl do cíle, průběžně vedl. Usedl na židli a nervózně sledoval, jak si budou počínat jeho největší soupeři. Fourcade dvakrát minul a odstřelil se. Bö si nervózně otíral čelo, mezičasy Landertigera i Faka ho možná trochu polekaly.

Vždyť po čtvrté střelbě byli oba před ním a záleželo jen, zda běžecky proti silnému závěru Nora obstojí, nebo zda ze srovnání vyjdou jako poraženi. Prohráli oba, vměstnali se ovšem před Samuelssona, marně pokukujícím po druhé medaili z Pchjongčchangu, i Fourcarda.

Doprovodili tak Böa, nového krále olympijského „individuálu“, na stupních vítězů.