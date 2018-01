Čeští bobisté obsadí na olympiádě poprvé dva dvojboby i čtyřboby

„Je to skvělé a přitom to bylo strašně těžké. V olympijském cyklu jsme kvůli nedostatku financí ani jednou nebyli na závodech v Americe. Konkurence se zostřuje, hlavně Korea a Čína. Tři ze čtyř našich bobů jsou muzejní kousky a přesto se podařilo udělat takovou nominaci. Tohle je velký úspěch a musím říct, že kluci zamakali,“ řekl šéf bobistů Martin Bohman a šel zajišťovat přesun bobů do Koreji.

Doposud měli Češi na olympiádách nejvíce tři posádky. Naposledy to tak bylo ve Vancouveru v roce 2010, kde startovaly dva čtyřboby a dvojbob.

Do Pchjongčchangu odjede devět závodníků. Mělo by jít o piloty Jana Vrbu s Dominikem Dvořákem a dále o Davida Egydyho, Jakuba Havlína, Jaroslava Kopřivu, Jakuba Noska, Jana Stoklásku, Dominika Suchého a Jana Šindeláře.

Před posledním závodním víkendem měli Češi jistý Dvořákův dvojbob a Vrbůc čtyřbob. Dvořák bojoval ve čtyřbobu na dálku s Číňany. Půjčil si Vrbův stroj a na Evropském poháru skončil pátý a čtvrtý. Číňany, startující na Americkém poháru, kde byli třetí, nakonec v žebříčku předčil o deset bodů. „To bylo o fous,“ řekl Bohman.

Vrba bojoval o druhé místo pro stát ve dvojbobu s Brazilci a měl štěstí. Cristiano Paes závěrečný závod nedojel. „Honza Vrba je šťastlivec. Jede na třetí olympiádu. Do Vancouveru se dostal jako poslední kvalifikovaný čtyřbob, do Soči jako poslední s dvojkou a teď zase s dvojkou,“ líčil Bohman.

Předseda svazu podotkl, že Vrba má jeden z nejstarší dvojbobů. „Ten je hodně rozštípaný, už byl v Turíně,“ zmínil hry v roce 2006. „Takže pojede už na čtvrtou olympiádu, což je extrémní. Normálně se mění po olympijském cyklu.“ Bobisté mají před sebou finále Světového poháru v Königsee, na kterém půjde i o startovní pozice na olympiádě. Dvořáka poté čeká juniorské mistrovství světa ve Svatém Mořici. Do Pchjongčchangu většina závodníků odletí 5. února.