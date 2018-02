S jakým očekáváním letíte?

Samozřejmě se těším. V týmu panuje dobrá atmosféra. Všichni jsme plni očekávání a doufáme, že to dopadne co nejlépe.

Cíl Slováků?

Určitě se chceme dostat do čtvrtfinále a tam udělat co nejlepší výsledek.

Jaký hokej budete hrát pod kanadským koučem Ramsayem?

Bojovný a bruslivý. Myslím si, že bychom to měli mít založené na dobré defenzivě. Snad se nám to podaří.

Byl jste z nominace překvapený? Místo nezbylo například na brankáře Julia Hudáčka...

Takhle rozhodli trenéři, oni dělají nominaci a já se k tomu v podstatě nemám co vyjadřovat. Nějaké překvapení tam určitě bylo, ale trenéři vybrali hráče a je to na nich.

Nevybrali žádného hráče ze Slovanu Bratislava. To se nečekalo.

Teď se to absolutně neřešilo, navíc já jsem byl celou dobu v Česku, takže tady to téma nebylo. Platí to samé: trenéři se tak rozhodli, je třeba to respektovat.

Už tušíte, kdo turnaj v brance zahájí?

Zatím to není určené. Uvidíme, sám jsem zvědavý. Věřím, že se do branky dostanu a podám co nejlepší výkon.

Podíváte se i na jiné sporty?

Těžko říct, jestli se na něco dostaneme, možná na biatlon nebo skoky na lyžích. Ale celkově se těším na atmosféru. Byl jsem v Rusku v asijské části, ale v Asii jsem poprvé. Jsem zvědavý, co nás čeká.

Zažíváte zajímavou sezonu. Dostal jste deset branek v Plzni, ale také vychytal už sedm nul a teď jste na olympiádě.

Je to trošku divočina. Začátek byl těžký, potom to dlouho šlo a teď akorát před olympiádou přišla výsledková krize. Sezona je nahoru dolů, takže těžko říct, co z toho nakonec vyplyne.

Boj o play-off může být pro Olomouc napínavý až do posledního kola.

Je to možné. Měli jsme to ve svých rukách, hráli jsme výborně... Teda ještě stále to máme ve svých rukách, snad získáme co nejvíc bodů.

Nemrzí vás, že nemůžete Olomouci pomoct v důležitém zápase s Pardubicemi?

Je to škoda, ale myslím si, že chalani to zvládnou a konečně získáme tři body, které jsou velmi důležité.

V jaké formě jste vlastně na hry letěl? Poslední zápas proti Třinci jste chytal výborně, ale znovu bez bodů...

Cítil jsem se už lépe, ale pochopitelně výhry chybí, což mě mrzí. Věřím, že to přijde v ten pravý čas - na olympiádě.