Olympijská inventura. Minule bylo medailí devět, teď budou úspěchem i čtyři

ZOH 2018

Zvětšit fotografii Snowboardistka Ledecká je zatím v paralelních obřích slalomech v této zimě neporazitelná | foto: Sport Invest

led 8 2018

Už tento týden odletí do Koreje bedny s vybavením českých olympioniků. Odpočítávání nabývá na hlasitosti. V úterý bude zbývat do zahájení her v Pchjongčchangu poslední měsíc. Vrcholí kvalifikační období. Hokejisté 15. ledna oznámí nominaci. Stejně tak má v polovině ledna padnout verdikt o účasti Gabriely Koukalové.