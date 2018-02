Výsledkem je osmé místo z dvaceti štafet. A jak neopomněl připomenout místní hlasatel, když finišman Michal Krčmář probíhal cílem: „Minule byli Češi bronzoví.“

Tentokrát šéftrenér Ondřej Rybář po závodě konstatoval: „Osmým místem jsme neurazili, ale trošku nás mrzí, že jsme nedosáhli na šestou příčku. Protože na tu jsme měli a nebyla daleko.“

Ale popořádku. Veronika Vítková zahájila dvojnásobným dobíjením vleže, což ji odsunulo do hloubi druhé desítky. „Ta dobíjení byla zbytečná,“ prohlásila pak, což platilo i o jedné ráně mimo při stojce: „Utrhla jsem ji.“

Zato po trati letěla, předchozí bolest zad byla zapomenuta. Z vysílačky i z trenérského hloučku se vytrvale ozývalo:

“Verče to dneska chutná.“

"Koukejte, jak je tam v kopci přelítla.“

"A teď předjela hned tři štafety najednou.“

Důsledkem byl před předávkou posun dokonce na čtvrté místo. „Snažila jsem se rychlým během co nejvíc vynulovat ta dobíjení. Běžecky to bylo dneska z mé strany hodně dobrý,“ říkala v cíli, radovat se z toho však nestihla. Po předávce jí totiž Američanka Dunkleeová přidupla lyži a Vítková upadla tak nešťastně, že její puška byla rázem na tři kusy.

Markéta Davidová si při svém debutu ve smíšené štafetě na nejvyšší úrovni prožila krušné chvíle na ležce, kde až poslední dostupný náboj zabílil její poslední nesestřelený terč.

PREMIÉRA. Markéta Davidová poprvé v elitní smíšené štafetě. A hned na olympiádě.

Nebylo to až tak zlé, jako když při své premiéře v ženské štafetě Světového poháru musela loni v Ruhpoldingu na trestné kolo, nicméně i tak si vyčinila: „Tři dobíjení je prostě moc.“

Tím seznam jejich pasiv končil. Přijela na stojku a sestřelila tu pěti ranami pět terčů. „Snažila jsem se soustředit a dělat všechno to, co dělám normálně. Nepřipouštět si, že je to olympijská štafeta a že jsem pokazila první položku,“ říkala.

Rovněž běžecký čas byl solidní. „Už na mě sice na olympiádě doléhá i únava, ale vyburcovala jsem se. Nejela jsem přece jen za sebe,“ líčila. Ondřeje Moravce vyslala na trať z 8. místa.

„Pro Makuli to musel být dneska mazec,“ tvrdil později právě Moravec. „Žádnou smíšenku nikdy nejela, navíc tady jsme na olympiádě. Nervozita byla dneska obrovská, zvlášť když ty zkušenosti nemáte.“

ČAS MUŽŮ. Markéta Davidová posílá z 8. místa na trať Ondřeje Moravce.

On sám byl spokojený s vlastní střelbou.

„Ležka na pět, stojka na šest, to bylo dobré,“ povídal. Na trati už to bylo dobré méně, soupeři mu ujížděli. „V posledním kole jsem toho měl plný brejle, takže jsem i já přispěl k té naší ztrátě nějakými vteřinkami, které tam neměly být.“

Finišman Michal Krčmář potom předvedl shodnou střeleckou bilanci jako jeho spolubydlící: 0+0, 0+1. Většinu úseku jel sám. „Necítil jsem se úplně špatně,“ tvrdil.

Na střelnici volil strategii jistější, pomalejších položek. „Nechtěl jsem riskovat, čekal jsem na chyby soupeřů přede mnou. Jenže ty dnes nepřišly, takže jsem naši štafetu nikam neposunul.“

FINIŠMAN. Michal Krčmář dovezl Čechy do cíle na 8. místě, před devátými Rusy a desátými Rakušany.

Odstup Čechů narostl na konečných 1:39 minuty za vítěznými Francouzi.

„Konec už jsem trochu vypustil,“ říkal Krčmář. Od šesté příčky Finů je dělilo 32 sekund.

„Chyběl nám kontakt se závodníky vepředu,“ litoval Krčmář.

„Osmé místo je takový standard,“ pronesl Moravec. „Ta první šestka, co nám utekla, mě trochu mrzí.“