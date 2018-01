Sjezdařů pojede na olympiádu osm, o hry přišla snowboardistka Vojáčková

Po přerozdělení volných míst mezinárodní federace FIS přibyli do týmu sjezdařů Gabriela Capová, Kateřina Pauláthová, Ondřej Berndt, Filip Forejtek a Jan Zabystřan. Doplní potvrzenou trojici Ester Ledecká, Martina Dubovská a Kryštof Krýzl.

„Máme velkou radost. Ušetřilo nám to velké problémy s nominací třetího místa pro ženy, kde bychom se jinak museli rozhodovat mezi Pauláthovou a Capovou, které jsou na tom výkonnostně velice podobně. Je to obrovská příležitost především pro mladé závodníky Forejtka a Zabystřana. Premiéra na olympijských hrách pro ně bude velkou zkušeností, která jim pomůže v další kariéře,“ uvedl předseda úseku alpských disciplín Aleš Krýzl v tiskové zprávě.

Zároveň byl potvrzen také start českých lyžařů v šestnáctičlenné týmové soutěži. „O obsazení našich závodníků do týmové soutěže se rozhodne až na místě podle aktuální formy a výkonnosti,“ dodal Krýzl.

Oproti původním předpokladům naopak o jedno místo v olympijské výpravě přišli snowboardisté. Vojáčková měla v Pchjongčchangu startovat ve slopestylu a Big Airu a ještě minulý týden figurovala v kvalifikačním žebříčku FIS pro olympiádu, ale nakonec z něj vypadla. Skončila první pod čarou na 31. místě o pouhých 11,6 bodu.

Do dějiště her odcestuje šest českých snowboardistů včetně medailových kandidátek Ledecké v paralelním obřím slalomu a snowboardcrossařky Evy Samkové. Ve slopestylu a Big Airu budou startovat Šárka Pančochová a Petr Horák.

Běžcům se zvýšila kapacita z šesti na osm a do nominace jsou doplněny Barbora Havlíčková a Karolína Grohová. „Určitě je to pro mě největší dosavadní úspěch. Nemůžu uvěřit tomu, že se mi to povedlo vlastně ještě v dětství!“ řekla Havlíčková, v 17 letech nejmladší členka výpravy. Na olympiádu vyrazí po mistrovství světa juniorů, které začne o víkendu ve Švýcarsku.

Díky doplnění nebude Česko chybět v obou štafetách. Běžkyním hrozilo, že by ji poprvé od rozdělení republiky neobsadily. „Jsme velice rádi, že nakonec můžeme složit obě štafety,“ oddechl si sportovní ředitel běžeckých disciplín Lukáš Sacher.