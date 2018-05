Olympiáda začne za více než tři týdny, ale už teď se nemůže dočkat. „Jak to mám říct česky? Jsem hodně happy,“ odpovídá lámanou češtinou 32letý slovinský obránce Motoru Žiga Pavlin.

V únoru ho čeká už druhá účast na zimních olympijských hrách. Po turnaji v Soči v roce 2014 trenér slovinského národního týmu nominoval českobudějovického obránce i do jihokorejského Pchjongčchangu. „Že pojedu, mi volal přímo trenér. Je to speciální pocit, je super jet hrát na olympiádu,“ líčí nadšeně Pavlin.

Před čtyřmi lety odehrál pod pěti olympijskými kruhy pět utkání. V základní skupině A Slovinsko podlehlo domácímu Rusku 2:5, pak porazilo Slovensko 3:1 a nakonec padlo s USA 1:5. V předkole play-off Slovinci přehráli Rakousko 4:0 a překvapili hodně hokejových odborníků, když se dostali až do čtvrtfinále. Tam je už ale vyřadilo Švédsko, které vyhrálo 5:0.

I tak bylo konečné sedmé místo na hrách jedním z největších hokejových úspěchů Slovinska. „Na výhru nad Rakouskem a následný zápas v play-off vzpomínám z celé olympiády asi nejvíce, byl to skvělý zážitek,“ říká Slovinec ve službách lídra české prvoligové tabulky.

Reprezentanti na ZOH z Českých Budějovic 1952 Vlastimil Hajšman, Jan Lidral

1956 Jan Vodička

1976 Miroslav Dvořák, Jaroslav Pouzar

1980 Miroslav Dvořák, Jaroslav Pouzar

1984 Vladimír Caldr, Jaroslav Korbela, Jiří Lála

1988 Petr Bříza, Jiří Lála, Rudolf Suchánek

1992 Radek Ťoupal

1994 Roman Horák st., Roman Turek, Radek Ťoupal

2002 Radek Dvořák

2006 Aleš Kotalík, Václav Prospal

2010 Milan Michálek

2014 Michal Barinka, Martin Hanzal, Jakub Kovář, Milan Michálek, Jiří Novotný, Alexander Salák

2018 Milan Gulaš, Roman Horák ml., Tomáš Mertl, Žiga Pavlin, Michal Vondrka

Teď v Jižní Koreji plánuje nejen Žiga Pavlin stejný úspěch minimálně zopakovat. „Chceme vyhrát zase ten čtvrtý a vlastně i barážový zápas, který nás dostane do čtvrtfinále. Minule se nám to povedlo, takže když to samé zvládneme teď v Pchjongčchangu, bude to paráda,“ myslí si Pavlin.

„V Soči nás podcenili“

Nadcházející olympijský turnaj v ledním hokeji bude hodně specifický. Po dvaceti letech se bude muset obejít bez hvězd z NHL. Vedení nejslavnější soutěže totiž olympiádu bojkotuje. Pro Slovince to je složitá situace, do Jižní Koreje nepojede ani jejich nejlepší hráč Anže Kopitar z LA Kings – dvojnásobný držitel Stanley Cupu.

„On umí zlepšit snad všechny kluky, co s ním jsou na ledě. Umí nám pomoci, takže pro nás je to velké minus, že tam nebudou hráči z NHL. Bude to zase něco jiného, než jsme zažili v Soči, ale myslím si, že teď máme o trochu větší šance než v Rusku. Uvidíme, jak to celé nakonec dopadne,“ míní Žiga Pavlin, který si ale nemyslí, že bude kvůli absenci těch nejlepších hokejistů světa nadcházející turnaj lehčí. Ve skupině B jsou Slovinci nalosovaní s Ruskem, USA a Slovenskem.

„Naopak bude to těžší v tom, že ostatní týmy na nás nebudou koukat na jako úplné outsidery a soustředí se na zápasy se Slovinskem stejně jako na ty s Američany. Minule si nějaké týmy asi myslely, že utkání s námi zvládnou levou rukou, ale Slovákům se to v Rusku tehdy vymstilo. Doufám, že v Pchjongčchangu to s naším týmem budou mít ostatní ještě těžší,“ doplňuje přes 190 centimetrů vysoký obránce, který se už zase těší na to, až bude součástí olympijského kolotoče a že se bude v olympijské vesnici potkávat s ostatními sportovci.

Vrátí se z her a začne play-off

V minulé sezoně, která pro českobudějovický Motor vyvrcholila až baráží o extraligu, získal Pavlin celkem 46 kanadských bodů za 10 gólů a 36 nahrávek. Po základní části byl třetím nejlepším bekem celé ligy. Bývalý kouč Motoru Antonín Stavjaňa na něj hodně sázel. Za 37 odehraných utkání v této sezoně je se dvěma góly a osmi nahrávkami třetím nejlepším obráncem Českých Budějovic.

„V současné sezoně je to s mými výkony odlišné, mám jinou roli než pod panem Stavjaňou. Že teď moc neboduji, mi nevadí, hlavní je, abych byl já i celý tým v top formě pro play-off. Proto celou sezonu hrajeme a trénujeme,“ uvědomuje si hokejista, díky kterému bude mít Motor po 24 letech hráče na olympijském turnaji. Naposledy se to povedlo v roce 1994, když na hry do norského Lillehammeru odjel brankář Roman Turek a útočníci Radek Ťoupal a Roman Horák starší.

Žiga Pavlin tak bude hlavnímu trenéru Motoru Marianu Jelínkovi část února chybět. „Jasně, že mám radost, když jsem se dostal do národního týmu pro olympiádu, ale na druhou stranu zase nebudu tady v Budějovicích s klukama tři týdny hrát a trénovat. Hned, jak se vrátím do Čech, tak nám začne hlavní část sezony. Doufám, že to bude z mé strany v pořádku. Budu mít trochu nabitý program, což mi nevadí, a už se těším jak na olympiádu, tak i na play-off,“ říká reprezentant Slovinska, kterému přímo v Jižní Koreji bude držet palce při některých utkáních i jeho manželka.