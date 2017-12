PŘEHLED: České naděje pro Pchjongčchang. Kolik přivezou medailí?

Ester Ledecká.

Ester Ledecká (snowboarding / alpské lyžování)

Kdyby se udělovala zlatá medaile pro nejlepší snowboardistku v paralelním obřím slalomu už v prosinci, tak ji má právě tato žena, vždyť v této disciplíně ovládla oba úvodní závody Světového poháru.

Před čtyřmi lety ještě měla v Soči olympijské šance dvě a vytěžila z nich 6. a 7. místo, ale paralelní slalom byl z programu her vyřazen.

Místo něj si nyní naordinuje starty v alpském lyžování, i když sjezd, v němž dojela v Lake Louise sedmá ve Světovém poháru, bude muset kvůli termínové kolizi se snowboardingem v Koreji oželet.

Martina Sáblíková.

Martina Sáblíková (rychlobruslení, dlouhé tratě)

Na trati 5000 metrů je na vrcholných podnicích (ZOH, MS) neporažena od roku 2007, už dlouhých deset let, a ráda by tuto bilanci zachovala i v Koreji.

Při jediném pohárovém závodě na této distanci dojela v této sezoně ve Stavangeru třetí, ovšem tehdy ji sužovaly velké bolesti zad. Léčba pokračuje pozitivně, pokud bude v únoru přiměřeně zdravá, měla by být na pětce opět největší favoritkou.

Mezi medailové kandidátky patří i na trati 3000 metrů, kde je však letos špička nebývale široká a na stupně vítězů vážně aspiruje nejméně osm žen. Sáblíková dosud skončila v pohárových kláních na 3000 metrů sedmá, třetí a druhá.

Gabriela Koukalová.

Gabriela Koukalová (biatlon)

Mistryně světa ve sprintu z Hochfilzenu 2017 měla být velkým českým medailovým triumfem, jenže vleklé zranění lýtek, které ji od června sužuje, nyní ohrožuje samotnou cestu do Koreje.

V sezoně ještě ani jednou nenastoupila a podle vyjádření trenérů dosud není schopna trénovat v plné zátěži. Rozhodnutí o jejím případném startu na hrách by mělo padnout v polovině ledna.

Eva Samková.

Eva Samková (snowboardcross)

Dominovala závodu snowboardcrossařek v olympijském Soči, do letošní sezony pak vstoupila už v září sedmým a druhým místem při Světovém poháru v Argentině.

Ve Val Thorens si však v prosinci poranila na tréninku již dříve operované levé rameno a zařadila se tak mezi prominentní české sportovní marody. Další prosincové závody musí oželet, v únoru by však měla být opět plně při silách.

Čeští hráči slaví triumf nad Švédskem na Channel One Cupu.

Hokejový tým

Na Channel One Cupu v Rusku prokázali, že mohou být konkurenceschopní, vyhráli všechny tři utkání a zařadili se mezi kandidáty olympijských medailí.

Pokud by na olympijském turnaji, kde budou poprvé od Nagana 1998 scházet hvězdy z NHL, dosáhli hokejisté na medaile, povedlo by se jim to poprvé od roku 2006. Ve skupině nejprve poměří síly s Koreou, Kanadou a Švýcarskem.

Karolína Erbanová.

Karolína Erbanová (rychlobruslení, sprinty)

Někdejší sparingpartnerka Martiny Sáblíkové už dozrála pro velké medaile, o čemž svědčí v posledních letech i dva bronzy z mistrovství světa a titul evropské mistryně ve sprinterském čtyřboji.

Letos ve Světovém poháru na své momentálně silnější trati 500 metrů doslova ostřeluje stupně vítězů a už čtyřikrát dojela čtvrtá. Je na pětistovce nejlepší Evropankou, ale hráz tří Asiatek zatím nedokázala prorazit. Snad v Koreji.

Ondřej Moravec.

Ondřej Moravec (biatlon)

V přípravě mu infekce jater na tři měsíce nedovolila trénovat naplno, i proto se patrně nyní do sezony rozjíždí pomaleji a umisťuje se až ve čtvrté desítce výsledkových listin.

Ovšem pozor, Moravec v minulosti opakovaně dokázal, že i po nepovedeném vstupu do sezony je schopen skvěle se připravit na vrchol zimy, vždyť ze ZOH a MS má už osm medailí.

Trenéři věří, že podobný příběh napíše také tentokrát. Forma by měla stoupat i u dalších biatlonistů, Vítkové, Krčmáře, Šlesingra či Puskarčíkové. Zatím jsou však od stupňů vítězů příliš vzdáleni.

Šárka Pančochová.

Šárka Pančochová (snowboarding - Big Air, slopestyle)

V disciplíně Big Air, která zažije v Koreji olympijskou premiéru, obsadila v prosinci při Světovém poháru v Mönchengladbachu páté místo, což bylo pro ni nejlepší umístění od loňského listopadu, kdy skončila v Miláně třetí.

Po květnové operaci ramene se tak opět dostává do formy, na čemž by neměl změnit nic ani malý otřes mozku po pádu v Copper Mountain. Před čtyřmi lety skončila na hrách v Soči pátá ve své druhé disciplíně slopestylu.