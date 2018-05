Zohorna nahradil na turnaji nevýrazného Sekáče již ve třetí třetině pátečního semifinále proti Rusku, které český tým prohrál 0:3. Útočník Kazaně bude závěrečné utkání svěřenců trenéra Josefa Jandače sledovat jen z tribuny stejně jako obránce Ondřej Vitásek a brankářská trojka Patrik Bartošák.

Šanci zapojit se do hry místo Sekáče dostane Vondrka, který doposud nastoupil jen k prvnímu zápasu proti Koreji.

Čeští hokejisté dnes měli v Kangnungu dobrovolný trénink, na ledě se ve výstroji objevili všichni brankáři a deset hráčů, ostatní se připravovali jen v zázemí arény. Odpoledne je čeká krátká příprava na Kanadu, se kterou se na olympiádě potkají už podruhé. V základní skupině Česko vyhrálo 3:2 po samostatných nájezdech.

Předpokládaná sestava Francouz - Nakládal, Polášek, Mozík, Kolář, Kundrátek, Jordán, O. Němec - Erat, Jan Kovář, D. Kubalík - M. Růžička, Mertl, Červenka - Radil, Koukal, T. Zohorna - Řepík, Horák, Birner - Vondrka

„Hráli jsme s nimi i v prosinci na Channel One Cupu. Byly to zápasy, kdy rozhodoval jeden gól. Tady nájezdy. Nečeká nás nic jednoduchého, ale v téhle fázi turnaje to ani jednoduché být nemůže. Musíme se připravit, že proti nám bude stát houževnatý soupeř, který taky nebude chtít odjet bez medaile,“ řekl asistent trenéra Václav Prospal. V Moskvě český tým vyhrál 4:1, dvě branky ale vstřelil při power play soupeře.

Kanada je nečekaný soupeř v boji o bronz, v semifinále totiž senzačně prohrála s Německem 3:4. „Je to svým způsobem překvapivé, zase na druhou stranu, kdyby Němci vedli po dvou třetinách 6:1, tak se nemohl nikdo divit. Hráli opravdu dobře a předvádějí tady velmi dobrý hokej. Alespoň v play off, do finále postoupili zaslouženě,“ uznal Prospal.

Oba celky se budou muset dnes vypořádat se zklamáním po nenaplněném snu o olympijském zlatu. Prospal si uvědomuje, že na porážku v semifinále rychle zapomenout nejde. „Na druhou stranu dnes je nový den, nový zápas a hlavy se musí nějakým způsobem přehodit. Zlato a stříbro nám uteklo, bronz je pořád ve hře. Musíme se soustředit a připravit tým tak, aby podal koncentrovaný a obětavý výkon. Abychom byli my ti, co vyhrají poslední zápas,“ podotkl bývalý vynikající útočník.

Prospal si je jistý, že Kanaďané poslední utkání nevypustí. Při absenci hráčů z NHL mají jedinečnou šanci získat olympijskou medaili. Hokejisté působící v evropských soutěžích nebo nižší AHL by totiž jinak neměli šanci dostat se do kádru Kanady pro hry. „Nevěřím tomu, že by zápas vypustili nebo že by nebyli připravení. I když říkají, že jim záleží jen na zlaté, tak do toho půjdou na plné koule a budou chtít vyhrát. Nečekám od nich nic jiného než obrovské nasazení a bojovnost,“ dodal Prospal.

Utkání o bronz proti Kanadě začne ve 13:10 SEČ. Sledujte ON-LINE reportáž.