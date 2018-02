Aneb vítejte v hale Korejské univerzity, kde se od středy připravuje hokejová reprezentace na blížící se olympiádu. Zatím v okleštěné sestavě, protože úterním letem z Prahy do Soulu se vydali jen hráči z ruské a švýcarské ligy, zatímco ti, kteří působí v extralize (výjimkou je sparťan Řepík), odletí kvůli úternímu kolu až ve středu večer. A teprve ve čtvrtek večer se národní tým poprvé potká v kompletní sestavě.

„Už se na to těšíme, protože nácvik přesilových her nebo oslabení je komplikovaný. My těch tréninků pohromadě nebudeme mít moc, ale musíme se s tím vyrovnat,“ řekl asistent trenéra Jiří Kalous.

Zamlžená realita v ulicích Soulu. Tady trénují čeští hokejisté před startem ZOH.

Ve středu měl tým na povel, protože v Soulu zatím není ani kouč Josef Jandač. Ten právě kvůli extraligovému kolu rovněž o den odsunul odlet, protože chtěl případně z Česka řešit, pokud by se některý z nominovaných ještě v poslední hrací den zranil.

Dobrá zpráva - nic zvláštního se nestalo. „Nikdo se nezranil, nenastoupil pouze Martin Erat, který měl mít nějakou virózu. Není to ale vážné, jen se asi necítil optimálně a nechtěl riskovat, že by se to mohlo rozjet,“ vysvětlil Kalous.

A tak jediným, kdo má poněkud podlomené zdraví, je sám Jandač. Trápí ho nachlazení.

Program turnaje na ZOH v Pchjongčchangu

Tým se ve středu po jedenáctihodinovém letu přesunul do luxusního hotelu Four Seasons, ze kterého to má do haly necelou půlhodinu. Následně po pár hodinách volna si i hokejisté poprvé zatrénovali.

Hráči jsou nadšení ze zázemí, které pro ně vedení národního týmu připravilo, včetně nočního cestování v byznys třídě. „Přelet byl v takovém komfortu, jako když spíte doma na posteli,“ říkal brankář Pavel Francouz. „Člověk si spíš připadá, že letěl na jinou planetu než do jiné země.“

Snad jen jediná výtka - byť poněkud úsměvná - by tu byla: na zimáku je zima. „Na konci tréninku jsem už cítil, že mě zebou prsty na nohou. Vzpomněl jsem si, jak jsem byl malý a hrál za žáky na otevřených stadionech. Brečeli jsme zimou, ale nemohli jsme nic dělat,“ popisoval obránce Jakub Nakládal.

V Soulu tým zůstane do neděle, kdy tu odehraje přípravný duel s Finskem. O den později se přesune už do olympijské vesnice a ve čtvrtek vstoupí do turnaje zápase proti domácí Koreji.

