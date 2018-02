Ve třetí jízdě na závěr soutěže předvedla Chloe Kimová další parádní představení a svou známku ještě vylepšila na 98,25 bodu.

„Měla jsem na krajíčku, chtělo se mi brečet. Ale věděla jsem, že bych nebyla spokojená, i když bych si odvezla zlatou medaili, s vědomím, že to šlo lépe. Tou třetí jízdou jsem si prostě chtěla dokázat, že si to zasloužím, a dala jsem do toho všechno,“ uvedla Kimová.

Ve věku 17 let a 296 je Kimová nejmladší olympijskou vítězkou na sněhu. Překonala švýcarskou lyžařku Michelu Figiniovou, která v roce 1984 v Sarajevu vyhrála sjezd, když byla o 19 dní starší.

Stříbrnou medaili získala Číňanka Liou Ťia-jü, která za svou druhou jízdu obdržela téměř o devět bodů méně než vítězka. Bronz vybojovala další Američanka Arielle Goldová, která ve třetí jízdě odsunula ze stupňů vítězů krajanku Kelly Clarkovou.

Čtyřiatřicetileté Clarkové unikla zhruba o dva body čtvrtá olympijská medaile. V U-rampě triumfovala už v roce 2002 v Salt Lake City, ve Vancouveru a v Soči brala bronz. Až pátá skončila úřadující mistryně světa Cchaj Süe-tchung z Číny. Na rozdíl od pondělní soutěže ve slopestylu měly snowboardistky v U-rampě ideální počasí.

Kimová, jejíž rodiče pocházejí z Koreje, suverénním vítězstvím ve Phoenix Snow Parku potvrdila svůj výjimečný talent. Mladá závodnice s pověstí zázračného dítěte splňovala výkonnostní podmínky pro účast na olympiádě už před čtyřmi roky, ve 13 letech ale v Soči ještě startovat nemohla. Musela vzít zavděk druhým místem na X-Games v Aspenu, na kterých od té doby posbírala čtyři triumfy.

Jejímu dnešnímu vítězství přímo v areálu přihlíželi rodiče, tři sestry, tři tety, dvě sestřenice a babička. „Mám hroznou radost, že se mi povedlo vyhrát pro mé rodiče. Udělali toho pro mě a moji kariéru hrozně moc,“ řekla Kimová, kterou otec postavil na snowboard poprvé ve čtyřech letech.

Olympijským zlatem završila úspěšnou sezonu, v které vyhrála i Světový pohár. „Pořád mi to úplně nedošlo, ještě ve mně proudí adrenalin. Musím jet domů a tam to všechno vstřebat. Ale tohle byl odmala můj sen, je to úžasné,“ uvedla Kimová, která stejně jako během kvalifikace stačila při finále zásobovat sociální sítě. Na twitteru si chvilku před svou závěrečnou jízdou posteskla, že nezvládla snídani a má hlad.

Snowboardovým soutěžím v Pchjongčchangu zatím vládnou americké barvy. Před Kimovou zvítězili ve slopestylu rovněž sedmnáctiletý Redmond Gerard a Jamie Andersonová.