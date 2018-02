Krušelnickij, jenž spolu s manželkou Anastasiou Bryzgalovovou získal v Koreji bronz v mixu, měl pozitivní nález na meldonium. Látku, která pomáhá regeneraci a může zvyšovat sportovní výkon, prý bral pouze před jejím zákazem v roce 2016. Kvůli užívání meldonia například dostala distanc na 15 měsíců ruská tenisová hvězda Maria Šarapovová.

V šoku byla po zveřejnění dopingového podezření i Norka Kristin Skaslienová, jež v Koreji spolu s partnerem Magnusem Nedregottenem prohrála s Rusy zápas o bronz. „Byla jsem z toho úplně perplex, když jsem to četla. Musela jsem si to přečíst dvakrát, než mi to došlo, než jsem pochopila, co tam stojí,“ přiznala dvaatřicetiletá hráčka listu Aftenposten.

Norové už z Pchjongčchangu odcestovali domů a nové zprávy nyní čerpají z internetu. „Byla by to obrovská škoda pro sport, pokud by se potvrdilo, že dopoval. Ale na bronzovou medaili bych neřekla: Ne, děkuji, jestli bude i zkouška B pozitivní,“ řekla Skaslienová s tím, že chce ctít presumpci neviny.

Curleři však příliš nerozumějí tomu, proč by si Krušelnickij ve fyzicky nenáročném sportu potřeboval pomoci dopingem. „Myslím, že i spousta lidí by se tomu zasmála a ptala by se, k čemu by doping v curling byl. Ani já sama netuším, k čemu by nám mohl pomoci,“ uvedla Dupontová.

Dnes jsou sice curleři už blíž představám o sportovcích, než tomu bylo například v roce 1988, kdy byl kanadský skip Eddie Werenich požádán vedením svazu, aby shodil pár kilogramů, aby nedělal na olympiádě ostudu, přesto si ani Ulsrud nedokáže představit, že by někdo sáhl k dopingu. „Je těžké vidět doping v curlingu. Možná jako metař, ale i tak by bylo lepší jít prostě do posilovny,“ prohlásil.

Krajana se zastala i kapitánka ruské ženské reprezentace Viktoria Mojsejevová. „Vždycky říkali, že je super dělat sport, ve kterém nejsou dopingové skandály. Hlavně proto, že u nás to není o rychleji, výše, silněji (olympijské heslo), ale o přesnosti. Nevím, jaký doping ani k čemu by ho někdo mohl v curlingu použít,“ prohlásila.