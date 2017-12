Skip Snítil se vrátil a sní o účasti českého týmu na olympiádě v Koreji

Český tým vstoupil do turnaje vítěznou bitvou s Finskem (4:3), kterému oplatil porážku z nedávného semifinále druhé divize na mistrovství Evropy. To znamená, že se Češi příští rok nezúčastní světového šampionátu v Las Vegas, o to větší motivací je postup na olympiádu. Ve středu však Češi podlehli Dánům i Němcům.

Co se vám vybaví při vzpomínce na minulou kvalifikaci?

Bylo to velmi emotivní, od začátku až do konce hodně vypjatá atmosféra. A pro nás i velký smutek, zažít znova bych to vyřazení nechtěl.

Vy jste pak vypadl z reprezentace. Zvažoval jste konec kariéry. Co rozhodlo, že jste u curlingu zůstal? Vidina další olympiády?

Ano, nakonec to převážilo. Chtěli jsme postoupit rovnou z MS a ME, zdálo se nám to jednodušší. Kvalifikace je vždycky vabank. Ale nevyšla nám jedna sezona. Tím, že jsme nevyhráli mistrovství republiky, jsme přišli o možnost reprezentovat. Teď jsme byli doma zase první, a tak to zkoušíme přes kvalifikaci.

Ani v letech, kdy jste nereprezentovali, jste neztráceli víru?

Ne, byl to spíš takový oddech. Měl jsem víc času na rodinu, na práci. Postupně to začalo gradovat, v téhle sezoně je nasazení zase totální. Nic než curling. Od rodiny jsem dostal ještě sezonu, abych si splnil sen. Musel jsem ale smlouvat... (úsměv)

Celý tým vydržel pohromadě?

Ne. Marek Vydra je teď svazovým bafuňářem a to nás těší. Skončil ještě Jakub Bareš. Tým jsme doplnili o mladou krev Lukáše Klímu. A zůstali jsme ve čtyřech, přijde nám to lepší. Pátého hráče vozíme jen na významnější turnaje.

A přišel zahraniční kouč Brad Askew. Jak spolupráce funguje?

Je to Kanaďan, který pracoval a žil ve Skotsku, kde měl na starosti juniory. Mám pocit, že je to nejkvalitnější trenér ze všech, co jsme měli.

Přinesl nový kouč jiný pohled na curling?

Zavedl nové tréninkové metody. Dokázal nás dát víc do latě, přesvědčil k větší intenzitě v přípravě. Ono není jednoduché chodit trénovat v osm večer po práci.

Kde jste zatím zažil nejbouřlivější prostředí?

Na mistrovství světa v Kanadě, kde bylo nějakých deset tisíc lidí. Fandilo se neuvěřitelně. My jsme tam navíc porazili domácí tým, to byl obrovský zážitek. Minule pomohlo domácí prostředí na olympiádu Němcům, teď v to věříme my.