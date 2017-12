Sen o olympiádě mizí. Hráčky curlingu podlehly Itálii

Naději na premiérovou českou účast v turnaji pod pěti kruhy ještě mají muži. Tým skipa Jiřího Snítila zdolal Čínu 10:7, večer ho čeká Finsko a v sobotu Nizozemsko. „Jakákoliv porážka by nás mohla vyřadit z turnaje,“ řekl Snítil.

Ženy v utkání s Itálií potřebovaly vyhrát, ale dvakrát inkasovaly tři body, a to v šestém a především v posledním desátém endu. Teoreticky ještě Češky můžou projít do play off, ale potřebují, aby Dánky v sobotu nečekaně prohrály s Finkami a Němky neporazily Čínu.

„Oba týmy věděly, že je to rozhodující zápas, takže přirozeně byly oba nervózní, což se v některých momentech projevilo. Hrálo se do posledního kamene. Byl to velmi vyrovnaný zápas, který měl divácky nesmírně atraktivní tečku, bohužel s kladným výsledkem pro soupeře,“ uvedl kouč Karel Kubeška.

Jistý postup do play off a do boje o dvě místa v olympijském turnaji mají Číňanky a právě Italky, bronzové medailistky z nedávného mistrovství Evropy.

„Holky bojovaly, pracovaly opravdu fest. Udělaly, co mohly. Možná nám chyběl kousek štěstí na to, abychom měli víc vítězství a abychom byli v nadstavbě. Třeba ho budeme mít víc příště v nějakém jiném turnaji,“ dodal Kubeška.

Muži museli Čínu porazit a po výsledku 10:7 se jim to povedlo. Snítil poprvé v kariéře porazil čínského skipa Žuej Liou. „Hráli jsme přesně, a co bylo důležité, také dodrželi pokyny, které jsme od trenéra dostali,“ řekl Snítil.