Čtvrtfinálový duel proti Američanům začínal ve středu v noci českého času a končil až za svítání. A českým hokejistům v Koreji nadále svítá naděje na olympijskou medaili.

„Sice jsme to uhráli až na penalty, ale bylo to zasloužené vítězství,“ tvrdí 53letý Hašek po napínavém mači, který jeho reprezentační následovníci ovládli 3:2 po nájezdech (více o hokejovém čtvrtfinále čtěte zde). „Nemáme sice tolik individualit, což se projevuje, že nedáváme tolik gólů a musejí dávat góly beci. Ale líbí se mi kompaktnost týmu,“ dodává bývalý vynikající gólman a olympijský šampion z roku 1998.

VIDEO: Češi v Koreji věří: Zopakujeme Nagano! Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Myslíte si, že současný výběr trenéra Jandače dokáže napodobit vaše zlaté Nagano?

O těchhle věcech se nerad bavím dopředu. Musíme se soustředit na zápas s Rusákama. Útočníci musí začít dávat góly, v tom vidím naši slabinku. Nemůžeme se spoléhat na beky a na to, že vyhrajeme na penalty. Snad to s Ruskem prolomíme. Na druhou stranu Nagano nám taky vyhráli beci, člověk nikdy neví (usmívá se).

Co říkáte na výkony vašeho nástupce v brankovišti Pavla Francouze?

Je hrozně důležité, že se na něj mužstvo může spolehnout. Kluci moc chyb nedělají, ale když ji udělají, skoro vždy ji Pavel dokáže napravit. Kluci se nemusí bát, že zápas půjde do prodloužení nebo na penalty. Máme šikovné hráče, kteří umí rozhodnout a Pavel to pochytá. Také nevyráží puky, dokáže je udržet. Jsou to maličkosti, ale díky tomu se na něj tým může spolehnout.

Proti Američanům nebyl v takovém zápřahu. Jak je pro gólmana složité udržet koncentraci?

Někdy takové zápasy jsou. Každý zápas je jiný a brankář by měl být schopen podržet mužstvo v jakémkoli okamžiku. Přiznám se, že nedokážu odhadnout, jaký bude duel s Ruskem. Určitě si nemyslím, že nás budou přehrávat. Očekávám vyrovnaný zápas.

Francouz se výrazně blýskl v nájezdech, když vynuloval americké střelce podobně jako vy Kanaďany v semifinále v Naganu.

Je důležité, když dáte gól a jste ve vedení. A díky Petru Koukalovi se to podařilo. Pavel si při nájezdech dokázal vyjet, dobře navázat kontakt a i když Američané často chodili do blafáku, on tam vždy dokázal nechat část výzbroje. Při rychlém blafáku často nestačíte puk zvednout. Ale to už se bavíme o kdyby...

Překvapilo vás, že Američané při nájezdech se místo střely častěji pokoušeli o kličku?

Jako brankář se před nájezdem zamyslíte, co můžete od daného střelce očekávat, ale v tomhle nevidím kontinuitu. Třeba příští zápas půjde do penalt a bude to jiné. Ale máte pravdu, že mě to překvapilo. Do kličky jdou hráči při nájezdech jednou nebo dvakrát, tentokrát Američané šli do blafáku snad třikrát nebo čtyřikrát.

Porazí hokejisté v olympijském semifinále Rusko?

Ano 7425 Ne 2245

Francouz po životním zápase zmiňoval, že ho k brankářskému řemeslu přivedly i vaše výkony v Naganu (více zde). Potěší vás, že takhle inspirujete současnou generaci?

Není podstatné, proč si do brány stoupnul. Důležitější je, že to vychytal. Dnes, nebo už vlastně pár posledních sezon, je to hotový gólman. A výkony, které podává v národním mužstvu, ukazuje, že tým se o něj může opřít. Je vynikající.

V průběhu turnaje se také skloňuje, že by Francouz z KHL mohl povýšit do zámoří (více zde). Myslíte, že by se v NHL uchytil?

Před pěti minutama jsem dostal stejnou otázku (usměje se). Pavel se musí soustředit na příští zápas s Ruskem, tyhle věci musí jít naprosto kolem něj. Až skončí olympiáda, může o tom uvažovat. Ale teď na to nechci odpovídat ani já. Myslím, že by nebylo dobré, kdyby o tom teď přemýšlel i sám Pavel.