Rusko je kvůli systematickému dopingu suspendováno a her v Pchjongčchangu se mohou účastnit jen vybraní její sportovci, kteří soutěží pod neutrální vlajkou. Každý další dopingový případ pozici ruského sportu ještě zhoršuje.

Pozitivní test Sergejevové potvrdil listu Sport Express šéf ruského svazu bobistů Alexander Zubkov, jenž sám kvůli dopingu přišel o dvě zlaté medaile ze Soči.

Sergejevová obsadila ve středečním závodu s brzdařkou Anastasií Kočeržovovou 12. místo. Pozitivní vzorek odevzdala při mimosoutěžní kontrole už v neděli. O pět dnů dříve podle Zubkova měla test negativní. Mezinárodní olympijský výbor (MOV) ani arbitrážní soud CAS se zatím nevyjádřily.

Třicetiletá ruská pilotka vinu odmítla. „Potvrdila nám, že takový lék neužila, a tým řekl, že jí žádnou medikaci nevydal,“ tlumočil Zubkov.

Problémy s dopingem v Pchjongčchangu řeší už čtvrtý sportovec. Japonský rychlobruslař na krátké dráze Kei Saito se až v Koreji dozvěděl, že neprošel mimosoutěžní kontrolou ještě před začátkem her.

Ruský curler Alexandr Krušelnickij už byl uznán vinným a musí vrátit bronz ze soutěže smíšených dvojic. Pozitivní test zakázanou látku fenoterol měl slovinský hokejista Žiga Jeglič.

Krušelnického nález meldonia spolu s pozitivním testem Sergejevové jsou pro Rusko vážnou komplikací před plánovaným jednáním MOV, který by měl v sobotu rozhodnout, zda formálně zruší pro zemi trest. Rusové věřili, že suspendace by mohla být ukončena a už při nedělním závěrečném ceremoniálu v Pchjongčchangu by mohli mít zpátky svoji státní vlajku.