Stop pro Rusy. Na OH nepustí Šipulina, Usťugova, Ana či pět hokejistů

Šipulin a Usťugov se připojili k závodníkovi v short tracku Viktoru Anovi, šestinásobnému olympijskému vítězi, který rovněž na seznamu kvalifikovaných sportovců chybí. An se přitom v Jižní Koreji narodil, tři olympijská zlata získal ještě pro svou domovinu, než se v roce 2011 rozhodl reprezentovat Rusko.



Seznam kvalifikovaných sportovců vypracoval zvláštní výbor Mezinárodního olympijského výboru. Ten je závěrečnou instancí, která o účasti ruských sportovců rozhoduje.

Rozhodnutí o neúčasti těchto tří hvězd už potvrdil viceprezident Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov.

Kvůli dopingovému skandálu z minulých let mohou do Pchjongčchangu pouze vybraní sportovci, kteří splní přísná kritéria MOV. O medaile pak budou bojovat pod neutrální vlajkou.

Komise MOV v minulém týdnu zúžila původní ruský seznam z 500 lidí na 389, jména ani důvod jejich vyřazení však neuvedla.

Podle ruských funkcionářů jsou mezi vyřazenými také rychlobruslařští mistři světa Pavel Kuližnikov a Denis Juskov, kteří mají za sebou dopingový trest. Na olympiádu nedostanou pozvání ani krasobruslaři Xenia Stolbovová a Ivan Bukin, medailisté z letošního ME - Stolbovová v Moskvě získala stříbro v kategorii sportovních dvojic, Bukin bronz v tancích na ledě. Ruský krasobruslařský svaz označil rozhodnutí za absurdní a obvinil MOV, že se snaží vyprovokovat Rusko k bojkotu her.

Olympijský zákaz za předchozí dopingová provinění mají i hokejisté Ničuškin, Bělov, Sergej Plotnikov, Alexej Bereglazov a Michajl Naumenkov.

Místopředseda Ruského olympijského výboru Stanislav Pozdňakov hodlá požádat představitele MOV o vysvětlení. „Tito sportovci nebyli zapleteni do žádné dopingové historie, nefigurují ani ve zprávě Oswaldovy komise. Podstoupili řadu dopingových zkoušek a jejich výsledky potvrzují, že jsou čistí, tudíž mají právo se her zúčastnit,“ řekl.

Sergej Usťugov

Oba měli patřit k velkým ruským medailovým nadějím. Vždyť Usťugov bral loni na světovém šampionátu pět medailí. Šipulin zase ve Světovém poháru vyhrál deset závodů, z mistrovství světa má sedm medailí.



Šipulin bránil kolegy, teď nesmí na hry

Ta scéna vlastně odstartovala loňské biatlonové mistrovství světa v Hochfilzenu.

Francouzský biatlonový vetřelec Martin Fourcade v závodu smíšených štafet při třetí předávce najel k ruskému biatlonistovi Alexandru Loginovovi, který se vracel po dvouletém trestu za doping a odrazil se holí od vnitřku jeho lyže. „Bylo to od něj vůči mně tvrdé,“ stěžoval si pak Loginov. „Martine, ty jsi svině,“ vykřikl v přímém přenosu ruský komentátor Dmitrij Gubernijev.

Když pak Fourcade na posledním úseku přespurtoval ruského finišmana Antona Šipulina, za cílem se na něj otočil a ukázal zaťatou pěst.

Během vyhlášení medailistů poté oba bronzoví Rusové nepodali Fourcadovi ruku. Ten vzápětí sestoupil ze stupňů a prošel demonstrativně kolem nich.



„Pozdravil jsem Fourcada, ale on si se mnou ruku podat nechtěl,“ tvrdil pak Loginov agentuře TASS.

Loni na MS pět medailí, v Pchjongčchangu nic? Pětadvacetiletý Sergej Usťugov si absolutně podmanil loňské mistrovství světa v Lahti. Ve Finsku tehdy získal pět medailí - dvě zlaté a tři stříbrné. Loni celkově ovládl také Tour de Ski, letos na etapovém klání vyhrál úvodní etapu, po páté odstoupil. Přesto byl možná právě on ještě větší ruskou medailovou nadějí než biatlonista Šipulin. Ani Usťugov nebyl nikdy pozitivně testován na jakoukoliv zakázanou látku, přesto MOV rozhodl, že se her v Koreji nezúčastní.

„K žádnému takovému pokusu vůbec nedošlo,“ opáčil Francouz.

Právě zuřila biatlonová studená válka.

Na tiskovou konferenci ruský tým raději Loginova ani nevzal. Šipulin zde označil Fourcadovo chování za zcela nevhodné: „Zachoval se zle k jednomu členovi mého týmu, a protože náš tým je rodina, zachoval se tak zle i k nám všem. Obviňuje muže, který si už prošel trestem. Plete politiku do sportu. To by nikdo dělat neměl. Pochybuju o jeho lidských kvalitách.“

Fourcade na to odvětil, že neudělal nic, co by bylo proti pravidlům. „Kdybych se něčím provinil, nebyli bychom nyní druzí.“

Dva dny nato, co na sebe oba biatlonoví velikáni házeli naštvané pohledy a jeden druhého osočovali, se usmířili. Po sprinterském závodě si v mixzóně před kamerou Mezinárodní biatlonové unie potřásli rukou, krátce se objali a prohodili pár slov.

PODALI SI RUKU. Martin Fourcade a Anton Šipulin si po sprinterském závodu na světovém šampionátu v Hochfilzenu podali ruku.

Od té doby spolu zase vycházeli.



Vždyť Šipulin je v biatlonovém zákulisí brán za nejcharakternějšího z ruských sportovců. O 30letém bratrovi Anastasie Kuzminové i zahraniční závodníci tvrdí, že pokud je někdo z ruských biatlonistů čistý, je to právě on.

Sám neměl nikdy žádný pozitivní dopingový nález, nikdy u něj nepřišlo ani podezření. Od října navíc tráví veškerý čas na Světových pohárech mimo Ruskou federaci, kde také úspěšně podstupuje dopingové zkoušky.

Na hry pod pěti kruhy do Koreje přesto nejspíš neodletí.