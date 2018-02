Když ji hned za cílem chtěl pozdravit táta Janek, narazil na jedno z tisíce olympijských omezení. „Myslím, že má správnou akreditaci, ale jak jsem byla před obrazovkou a natahoval se ke mně, odháněli ho,“ povídá Ledecká.



A pak jí došlo, co to značí. „Já byla před obrazovkou! Ty jo, to bylo úžasný. Mám zážitek, tohle jsem nečekala,“ vyprávěla – druhé kolo obřího slalomu totiž začala tak dobře, že jí na čas patřila role vedoucí závodnice, která sedí na tomto čestném místě.

Obří slalom žen Zpravodajství

I s vysokým startovním číslem 49 pronikla mezi třicet dam, které si mohly finální zápletku závodu užít na nejlépe upravené trati. Pro Ledeckou, jejíž vrchol má v Pchjongčchangu přijít na snowboardu, premiéra se vším všudy: „Strašně jsem si to užila.“

Měla jste čas myslet i na to, že píšete historii?

To ne, ale bylo hrozně hezké stát na lyžích na startu a vidět na bránách olympijský znak. Já už si Soči moc nepamatuju, ale tam jsem měla jiné problémy (se zády) – a na to, jak hezké kroužky jsou na vlajkách, jsem se nesoustředila. Je to krásný pocit, že jsem odstartovala i na lyžích a snad, pokud všechno půjde, jak má, odstartuju i na snowboardu. Přijde mi to dobrý.

Nebála jste se, aby se závody po dnech čekání neodkládaly dál?

Trochu jo. Že by se třeba jedna disciplína mohla zrušit, což by mě moc mrzelo, protože to mám hezky naplánovaný. Snad se super-G v sobotu taky odjede, bude hezké počasí a užiju si to.

Povězte, jak se dá na olympijský obří slalom připravit pár dny ve Špindlerově Mlýně?

No, měli jsme takový rychlokurz. Naposledy o Vánocích a teď tady, ale moc času nebylo, ačkoli jsme se snažili. Bohužel, den není nafukovací. Mám radost, že jsem se rozjezdila a mohla si skvěle zazávodit. A mít z toho dobrý pocit.

Po pár dnech tréninků jste 23. na olympiádě...

No, doufám, že je to dobrý znamení! Možná falešná forma, jak říká Ondra (Bank). Jsem hrozně ráda, že jsem si mohla užít druhou jízdu. Já i celý tým jsme odvedli dobrou práci.

Máte chuť se dál lepšit i v obřím slalomu, který téměř nejezdíte?

Já mám touhu se zlepšovat úplně ve všem.

Tomáš Bank říkal, že příště by v super-G bral elitní patnáctku, co vy?

To jsou docela sebevědomí, trenéři (úsměv). To ani nevím, ještě mi plány neřekli. Tak jo! Já se budu snažit vyhrát, jako vždycky. A uvidíme, jak to dopadne. Těším se hrozně, trať se mi moc líbí. Ještě si ji celou potřebuju pořádně nastudovat.

Sedí vám, že máte kolem sebe všechny blízké, tak jako při Světovém poháru?

Jo, my se všechno snažíme přizpůsobit tomu, abych z toho měla pocit jako z normálního závodu. Abychom nedělali z komára velblouda. Na všechny závody v sezoně se chci soustředit stejně a myslím, že se nám to zatím daří. Držet si bublinu kolem sebe.

7. den ZOH Podrobné a shrnující zpravodajství

Pomůže vám před sobotním závodem stěhování?

Těším se, že budeme blíž ke kopci a nebudeme muset tak brzo vstávat a kodrcat se autobusem, to bude dobrý. Snad se nám i pak na snowboard taky podaří zařídit ubytování přímo u svahu, abych nemusela tolik cestovat.

Na lyžích se učíte, na „prkně“ jste favoritkou. Co jste si přivezla pro štěstí?

Nového nic. Jasně, plyšáky mám pořád, všude. A myslím, že jsou dost dobrý. Zatím jim to jde.