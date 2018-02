Má se stát dívkou, která dokáže to, co vypadalo nemožně. Až se dvaadvacetiletá Ester Ledecká ve čtvrtek postaví na start obřího slalomu lyžařek, zásadně se posune k tomu, aby jako první v dějinách zimních olympiád startovala ve dvou sportech současně na jedněch hrách. Na závěr programu bude favoritkou v paralelním obřím slalomu snowboardistek.



Nestandardní vizitka. A zatím také nestandardní přístup: Ledecká v Pchjongčchangu nemluví.

Ani s českými, ani se zahraničními médii.

Dosud poslala jednu krátkou zvukovou nahrávku a vydala jeden příspěvek na Facebooku.

„Moc se neukazuje a my ji taky tolik nevidíme. Zalezla do své bubliny,“ říká Tomáš Bank.

S novináři dlouhé minuty uvolněně mluvil po úterním tréninku v Čongsonu, kde Ledecká pod vedením jeho a mladšího bratra Ondřeje Banka trénovala na super-G, to je na řadě v sobotu.

Jeho pohled na věc?

„Má to tak nastavené. Funguje jí to na snowboardu a asi má z toho pozitivní feedbacky. Je to její cesta,“ říká starší ze sourozenců Bankových. „Někdo dá pusu na vajíčko, někdo si dá do batohu plyšáka, ona má jako rituál tohle. Když vyhrajete poprvé, pak už to chcete dělat stejně. To je můj názor. Ale už to s Ester nerozebírám.“

Když koučoval právě bratra Ondřeje, byl jeho svěřencem vyhlášený, vždy ochotný vypravěč. Větší kontrast se hledá dost složitě, tohle je však pragmatický a platný protiargument: „My jsme to dělali jinak, ale Ondra nikdy nevyhrál. Takže jsme to možná dělali blbě.“

Ty vole, bude olympiáda!

Slovo „bublina“ se na olympiádách používá pro uzavřený areál, do nějž mohou jen ti se správnou akreditací. Ledecká tak zatím dělí svůj pobyt v Koreji výhradně mezi vesnici a lyžařské areály.

Druhou „bublinou“ je pak ta její osobní, soukromá.

„Vidíme se na kopci, když rozebíráme video. A občas jdeme spolu na jídlo. Když pak je s fyzioterapeutem (Jakubem Markem) a dělá s ním i kondiční trénink, tam už nejsem,“ říkal Bank. „Ale Ester nic nechybí. Ze začátku byla unavená, což se projeví do horší nálady, ale od druhého třetího dne je úplně v pohodě. Je uvolněná, aklimatizovaná, veselá. Až skončí olympiáda, tak se rozdá.“

Byli to ostatně právě bratři Bankové, kteří do týmu přinesli pravidlo o „zakázaném“ slovu olympiáda: kdo jej vyslovil, zaplatil do kasičky drobnou pokutu.

Ester Ledecká a Ondřej Bank

„Takhle jsme to totiž s Ondrou dělali taky,“ líčí Tomáš Bank. „Řešili jsme to akorát na naší první olympiádě – a tam to špatně dopadlo. Před Soči už jsme si jen říkali: závod, závod, závod. A pak: Ty vole, zejtra jedeme na olympiádu! Super, tak jedeme. A fungovalo to líp.“

Tehdy zajel Ondřej Bank nejlepší výsledek kariéry, v kombinaci skončil pátý. Ale i jeho sourozenec uznává: „Nikdy nebyl žádný favorit, nejlepší výsledek sezony většinou udělal na olympiádě nebo na mistrovství světa. Před Soči zajel v sezoně úplný prd, pak tam byl třikrát do desítky – a ještě bojoval o medaile.“

To Ledecká je hegemonkou, na snowboardu se od ní čeká pódium, ideálně zlato. Na lyžích jsou zatím cíle skromnější; Bankové doufají, že co není teď, může přijít výhledově, Pchjongčchang má sloužit hlavně ke sbírání zkušeností.

„V obřáku by bylo super být po prvním kole v třicítce, ale nemyslím, že to je úplně reálné. Je to důležité zažít, chce si odškrtnout start. Jenže obřák jsme trénovali hrozně málo,“ říká Bank. „A super-G? Můj cíl je patnáctka. Co očekává Ester, to nevím.“

Já jsem ten zlý brácha

V dalších dnech pro multitalentované děvče hry startují naplno. I logisticky – po čtvrtečním závodu v Jongpchjongu, blíže k centru her, se přestěhují na dva dny do Čongsonu na super-G. A u obou disciplín to zase bude Tomáš Bank, kdo bude hrát part „zlého policajta“.

„Ondra jí vždycky řekne: To bylo super. A já na to: Ale Ondro, tady to čistý nebylo... Já hledám víc chyby, on pozitiva,“ přibližuje. „Nejsem ovšem zvyklý být direktivní šéf. Všechno děláme kolektivně. Když Ester použije rozumný argument, souhlasíme s tím. A ona nám asi věří. Atmosféra v týmu je dobrá.“