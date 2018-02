Zejména v posledních sezonách zapracovala na své všestrannosti. K naprosté nadvládě ve slalomech se Mikaela Shiffrinová výrazně zlepšila v obřím slalomu - loni na mistrovství světa dojela talentovaná Američanka druhá. Letos v prosinci dokonce v Lake Louise ovládla sjezd.

22letá lyžařka jen potvrdila, jaký ohromný talent v ní dřímá.

A její triumfální cesta pokračuje i na olympiádě v Pchjongčchangu.

Leč před obřím slalomem patřila do širšího okruhu favoritek, spíše přemýšlela o stupních vítězů, než o zlaté medaili.

I proto po druhé jízdě, když proťala cíl s náskokem více než 30 setin na překvapivě první Norku Mowinckleovou, neskrývala ohromnou radost. Už tehdy tušila, že stříbro jisté.

Na startu ještě číhala velezkušená Manuela Mölggová. 34letá Italka, jež na medaili z velké akce stále čeká. A nic se nezmění (zatím) ani na sjezdovce v Jongpchjongu.

Ač Mölggová vjížděla na trať s náskokem 20 setin na Shiffrinovou, mezi brankami ho postupně ztrácela. Do cíle vítězka prvního kola nakonec dorazila na osmém místě.

Shiffrinová se podruhé v kariéře stala olympijskou vítězkou - před čtyřmi lety ovládla slalom v Soči.

A v Jižní Koreji zdaleka nemusí skončit u jediné medaile - už v pátek patří k nejžhavější kandidátce na obhajobu nejcennějšího kovu.

Ledecká debutovala mezi lyžařkami

Silné poryvy větru ustaly, slunce zalilo kopec v Jongpchjongu. Ideální podmínky pro alpské lyžování. Obřím slalomem zahájily ženy olympijské závody.

A nejlépe se v prvním kole dařilo italským reprezentantkám. Úvodní jízdu s přehledem ovládla Manuela Mölggová, jež si před druhou jízdou vypracovala náskok dvaceti setin před Američankou Shiffrinovou. Na trati, jež stavěl italský kouč Giovanni Rulfi, se slalomářkám v modrých kombinézách extrémně dařilo. Hned trio včetně Mölggové se vměstnalo do elitní pětky. Na desátém místě poté dojela čtvrtá z nich Sofia Goggiaová.

Do druhého kola těsně prošla i Ester Ledecká. Česká závodnice, jež v Pchjongčchangu startuje na lyžích a snowboardu jako první sportovec v historii, se s náročnou tratí vypořádala náramně a s vysokým startovním číslem 49 nakonec brala 29. místo.

Ledecká se jako jediná z kvarteta českých reprezentantek probila mezi třicítku nejlepších, Gabriela Cabová skončila 34. Kateřina Pauláthová i Martina Dubovská upadly a první kolo nedokončily.

„Říkali jsme si, že je to krásný závod a není se čeho bát. To Ester splnila, jela fakt dobře. Už jí trochu docházely síly, protože je to fakt dlouhý a holky dělaly chyby, co jsme viděli v televizi. Ale dobrá jízda. Spokojenost,“ prohlásil bezprostředně po dojezdu své svěřenkyně Ondřej Bank.

Naopak Paulátová byla po úvodním představení v Pchjongčchangu velmi zklamaná.

„Jsem dost naštvaná. Kdyžtak vám do toho budu trochu brečet,“ řekla. „Ráno jsem se vzbudila, těším se na tenhle závod čtyři roky, poslední rok jsem pro to udělala všechno, a měla jsem úplně tuhé nohy. Vůbec nevím, co se se mnou stalo. Připadala jsem si, jako by mě přejela rolba. Což není samozřejmě žádná výmluva; vím, že jsem dělala v obřáku chyby, přetočilo mě to tam úplně zbytečně, nepracovala jsem celou dobu. Nemám sílu,“ uvedla Pauláthová.

A české reprezentance vyšla skvěle i druhá jízda. Na ještě skvěle upravené trati najížděla branky agresivně, v prudké pasáži se vyvarovala chyb a celkově si polepšila na 23. místo.