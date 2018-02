„Ona je klidná síla. A precizní. Fakt. Dělá, jak řekneme,“ popisuje Ondřej Bank. „Je profík se vším všudy. Kdybych já trénoval jako ona, jsem někde jinde.“



Lyžařský bohém v bílé olympijské bundě spokojeně hovořil s Ester Ledeckou přes vysílačku. Jako jeden z členů jejího širokého štábu zíral, že prakticky bez tréninku pro tuto disciplínu dojela v obřím slalomu na 23. místě. Mise Pchjongčchang je v plném proudu - a další týden a půl se nezastaví.

Děláš pro Ester? Ta je dobrá

Právě Ondřej a Tomáš Bankovi „čistí“ lyžařský projev snowboardové šampionky Ledecké. V pouhých 22 letech už má odškrtnuto: startovala jsem na olympiádě na „prkně“ a nyní i na lyžích.

Hrdý Janek Ledecký „Pánové, já díky Ester lyžoval i v Leninských horách!“

V sobotu na nich ještě pojede super-G, v němž jí trenéři vytkli smělý cíl - nejlepší patnáctku. Příští sobotu v paralelním obřím slalomu snowboardistek touží pobít konkurenci tak, jak se jí to v této sezoně daří ve Světovém poháru.

„Povědomí o tom, co dělá, je velké,“ říká mladší z Banků a přibližuje to na historce, v níž figuruje olympijský šampion a mistr světa Ted Ligety z USA: „Potkám ho, kecáme a Ted se ptá, co tu dělám. Řeknu mu, že tady jsem s Ledeckou. A on: Jo, ta je dobrá. To je hustý.“

Chce být tak dobrá jako obvykle, proto pro ni olympiáda znamená jen jinou akci v pravidly sešněrovanějším prostředí. „Co si budeme povídat, na svěťáku je to trochu pohodlnější,“ líčila Ledecká v cíli, usměvavá a spokojená. Z krásného počasí a hlavně z toho, že zase dělá věc, kterou miluje nade vše. Sportuje.

Zimní hry jsou k tomu prostředkem, trochu však i nutným zlem. „Já nevím. Jsem ráda, že jsem tady, ale moc není co vidět. Nebo jsem se možná moc nerozhlížela,“ popisuje. „Chodím na jídlo a zpátky. Je tu barák, jídelna a ty nádherný kopce - což je to, co mě zajímá.“

Není to hrané ignorování okolí. Ledecká svým způsobem má klapky na očích, tím více však zaostřuje na svůj hlavní um - krom toho, že se ráda baví i dalšími sporty, exceluje na lyžích a na snowboardu.

Aby vše stíhala, potřebuje být tím, co zmínil Bank. Profesionálem, jenž neuhne, naopak si rád přidá.

Ester ráno vstane. A pak...

Málokdo by tenhle režim snášel. „Volných chvil kupodivu moc nebylo,“ přiznává. Proto mluvila s médii poprvé za svůj olympijský pobyt až po závodě. „Snažím se to dělat jako vždycky. Jestli vám to připadá nepříjemné, tak se omlouvám. Já to tak prostě mám.“

Její táta Janek, který je spolu s maminkou Zuzanou dceři poblíž i na megaakci na Korejském poloostrově, má vzhledem ke své profesi muzikanta a statusu české celebrity pro novinářskou práci pochopení. Nevnímá kamery a diktafony jako zlo. Ale zároveň upozorňuje, jaký program Ester má.

„Sama mi říkala, že zatím ani ještě nestihla skypovat dědovi,“ zmiňuje slavného hokejistu Jana Klapáče, který cepuje vnuččinu kondici. „Není někde schovaná. Vstane, pak má trénink na rozhýbání před snídaní, potom trénink buď na lyžích, nebo na snowboardu. Pak se naobědvá, chvíli si orazí, má odpolední doplňkový trénink, rehabilitaci. A pak ještě videokoučing.“

V mixzóně po obřím slalomu kromě češtiny musela Ledecká používat i angličtinu, příběh neobvykle nadané všeumělky láká mnohé.

A na co se vás nejvíc ptají, Ester? „Ježiš, to já už ani nevím,“ vypálí okamžitě. „To si nepamatuju. Něco plácnu a jdu dál.“ Nevyžívá se rovněž v digitální komunikaci: „Já obecně moc nejsem ani na sociální sítě. Takže to tady pro mě není nějaká větší změna.“

Martina je fakt frajerka

Když kvůli větru nemohla trénovat ani na sobotní super-G, vypadal „den volna“ takto: „Četla jsem si, pak jsme šli na kolo, cvičili si s fyzioterapeutem. Ono to docela uteče.“

Taková už je. Profesionálka. Perfekcionistka.

Zkoušíte ve velké olympijské jídelně zahraniční kuchyni? „Snažím se jíst celou dobu zdravě a tak, abych se tady nenakazila; slyšela jsem, že tu běhá po vesnici nějaká střevní viróza. Dávám si bacha.“

Nezajdete na hokej? Baví vás. „No jo. Ale hokejů ještě bude.“

Sledujete ostatní sporty? „Zatím jsem viděla jen Martinu a strašně jsem jí fandila,“ rozvášní se o závodě Sáblíkové na tři kilometry. „Když dojela, měla jsem z toho úplně svalovou horečku. Byla strašně statečná, je fakt frajerka. Věřím, že jim to příště nandá. Že to bude o 500 procent lepší.“

Takhle by to chtěla mít i ona. Být lepší a lepší, nejlepší.

A jde za tím svojí cestou.