Ve finále může startovat na základě pohárového pořadí pouze 25 nejlepších závodníků z konkrétní disciplíny a navíc napříč všemi disciplínami také ti lyžaři, kteří získali v celkovém pořadí 500 a více bodů.

Ledecká sice absolvovala v sezoně jen tři ze sedmi sjezdů, přesto jí zisk 70 bodů zajistil umístění na 25. místě v pořadí této disciplíny, o tři body měla více než první nepostupující Italka Stufferová.

„To jsme nikdo nečekali,“ vypráví dvojnásobná olympijská vítězka. „Vždyť já vynechala strašně moc sjezdů. Ale pak mi Tomáš Bank před odletem do Koreje zavolal, že jsem se do finálového sjezdu vešla. Běhala jsem potom po bytě celá nadšená: Já pojedu sjezd! Ještě se svezu! Na svěťácích je totiž na sjezd vždycky tak hezky připravená trať, baví mě to. Tak jsem samou radostí běhala po bytě a skákala.“

Ovšem v super-G jí patří v pořadí disciplíny se 7 body až 43. místo. Tudy cesta do finále nevedla.

Bank nicméně věděl, že divokou kartu na finále mají vždy přislíbenu i aktuální juniorští mistři světa a případně i dospělí světoví šampioni z dotyčné sezony (kteří ji však nikdy nepotřebovali).

Zašel tedy za bývalým slavným sjezdařem Atle Skaardalem, toho času ředitelem Světového poháru žen, a zeptal se ho: „A jak je to s olympijskými vítězi? Ti by nemohli dostat divokou kartu?“

Svojí otázkou ostříleného norského pohárového harcovníka dokonale zaskočil.

„To nevím. Nikdy jsem to nepotřeboval vědět. Nikdy se mi nestalo, aby olympijský vítěz nebyl mezi nejlepšími 25 ve svěťáku. Musím se zajít podívat do pravidel,“ reagoval Skaardal.

Po prolistování patřičné části pravidel mohl potvrdit: „Tak i olympijští vítězové mají právo na divokou kartu, Ester může super-G v Aare jet.“

K lyžařce putovala další pozitivní zpráva.

Její závěr sezony tudíž bude vypadat následovně. Příští týden odletí na Světový pohár snowboardistů do tureckého Kayseri. Po něm čeká další pohárové kolo na prkně ve švýcarském Scuolu.

Čtrnáctého a patnáctého března odjede v Aare finálový sjezd a super-G na lyžích.

A pak se uvidí. Teoreticky by mohla stihnout i finále snowboardistek v německém Winterbergu, které se koná 17. a 18. března. Ovšem na přesun ze Švédska i přeorientování se z lyží na snowboard by měla jediný den.

Prozatímní plán tedy zní, že Ledecká by ve Winterbergu startovala nejspíš pouze tehdy, kdyby ještě před finálovým podnikem snowboardistů mohla přijít o celkové vítězství a křišťálový glóbus.

Prozatím vede s 5 740 body před druhou Němkou Hofmeisterovou s 4 930 body a třetí Rakušankou Dujmovitsovou s 4220 body.

V Kayseri a Scuolu nyní chce nasbírat tolik bodů, aby už byl její triumf nezpochybnitelný.