Přesně týden od sebe dělí její dva zlaté závody i dva večery, kdy jí v Jižní Koreji slavnostně pověsili na krk tu nejcennější věc, která je aktuálně v Pchjongčchangu k mání. Ani zkušenosti z prvního předávání ale nebyly spásné.

„Trošku jsem se tam motala, ale když máte tolik emocí, tak je těžké se rozhlížet a snažit se soustředit na paní, která nás vedla,“ usmívala se.

Zase měla ve vlasech pírko pro štěstí, suvenýr z USA. Zase to byla divoká jízda poněkud ucpanými ulicemi olympijského města.

„Stihla jsem se nalíčit po cestě, ale dost punkově. Ten chlap jel jako blázen, abychom to stihli. Málem jsem si čtyřikrát vypíchla oko řasenkou, nakonec to nějak vyšlo. Není to asi bůhvíjaká nádhera, ale snažila jsem se,“ popisovala - a tím pádem již mohla odložit lyžařské brýle.

Zato svoje medaile jen tak neodloží, však s oběma zlatými rovnou zapózovala. „Vzala jsem ji, aby tu byla se mnou,“ vytáhla „placku“ za super-G z pravé kapsy. „Celý týden jsem ji měla v pokojíčku na nočním stolku, abych ji hezky viděla. A držel ji ten tygříček (maskot her), takže o ni bylo postaráno.“

Po slastném večeru začíná Ledecké další jízda. A bude to skoro stejný hukot jako při jejích triumfech na svazích.

Na neděli má na 10.00 korejského času naplánovanou obří tiskovou konferenci pro média z celého světa. Pak pozdraví krajany v Českém domě - a následně vyrazí na slavnostní zakončení her jako vlajkonoška výpravy.

„Ester byla jasná volba. Díky svým vítězstvím je nejen nejlepší českou sportovkyní na hrách, ale pro mnohé také jejich tváří,“ řekl šéf české mise Martin Doktor, na což Ledecká opáčila: „Je to pro mě úžasná pocta. A jsem moc ráda, že si mě vybrali.“

No a potom? V pondělí odlet do vlasti a slavnostní přivítání na Staroměstském náměstí. Tam se spolu s ní Praze ukáže třeba i stříbrná medailistka z Pchjongčchangu Martina Sáblíková. Dění na tradičním místě sportovních oslav započne od 15.00 a Ledecká by měla na pódium vystoupit přibližně v 17 hodin.

„Trošku mě to šokovalo. Budu se na to muset psychicky připravit, že tam třeba nikdo nepřijde,“ usmívala se dvojnásobná šampionka po svojí druhé zlaté sobotě, kterou si zase užila tak, jak závodí.

Tedy na maximum.