„To už si říkáte: Proč tam vlastně jsem?“ popisuje trenér Marek Jelínek svoji chandru z prosincové „apokalypsy“ týmu. „Ale zpětně najdete mnohem víc pozitivního.“

Což se týká hlavně prominentní pacientky Samkové. V únoru má v Koreji obhajovat olympijské zlato a její rameno se řadí mezi tři nejsledovanější zranění české zimy. Lýtka Gabriely Koukalové jsou na tom patrně nejhůř, záda Martiny Sáblíkové si žádají extra trénink - a u ní?

„Prostě ramena to na mne zkouší. Ale jsem zvyklá jezdit s nimi i v horším stavu,“ říká dívka, která si před čtyřmi lety získala fanoušky odvážnou jízdou, rošťáckým namalovaným knírkem i tím, že si jako šampionka na stupních vítězů obrátila bundu, aby vynikla zlatá podšívka.

Ach, ta její ramena! U biatlonistky a čerstvé Sportovkyně roku přišly trable s lýtky nečekaně, bedra rychlobruslařské triumfátorky Sáblíkové jsou zatížena roky a roky dřiny.

U Samkové jde o něco prostšího. „Ramena má špatná dispozičně, má nízké kloubní jamky. Pravděpodobnost toho, že jí vyskočí, je větší než u jiných,“ vysvětluje Jakub Flejšar, další z koučů Samkové.

Někdy jsou to výjevy jako ze špatného vtipu. „Teď se jí třeba stalo, že jí to vypadlo při spaní - blbě se pohnula a rameno povyskočilo,“ vybaví si Flejšar. „Ale vyhozené nezůstane, vždycky se vrátí samo. Do druhého dnu je pak pod prášky schopná fungovat.“

Opakované úrazy pochopitelně dávají zabrat tkáním v okolí kloubu. Jednu operaci má Samková za sebou, druhá se jí patrně nevyhne. Tyhle potíže jsou vlastně kolorit. „Bereme to s rezervou. V Soči jí rameno vypadlo při tréninku a normálně byla schopná nastoupit do závodů,“ věří Flejšar ve zlatý příklad. „Ideální to nebude nikdy. Musíme se s tím naučit žít a fungovat.“

Ústřední přikázání je jasné. „Nesmí spadnout,“ říká Jelínek a jeho kolega Flejšar dodává. „A budeme doufat, že nespadne. Teď se nám sešla neuvěřitelná náhoda, když blbě přistáli všichni tři - a všichni si zranili ramena. U Evky je to ale o dost pravděpodobnější.“

Samková rozhodně nešidí speciální cvičení, ta v jejím případě však bohužel nejsou spásná. Vazy se uvolňují, stabilizuje je až případný operační zákrok. „V klidu to nebolí vůbec. Jen když rameno přetížím - třeba si řeknu, že je skvělý nápad jít na běžky - tak pak večer trochu kňučím,“ usmívá se Samková.

Ne, výraz v tváři ji ani předolympijské trable změnit nemají. Ba naopak věří, že zranění pomůže zmírnit tlak. „Odpočinula si od toho šíleného shonu,“ říká kouč Jelínek.

Tedy medaile dvě? Problémy tu jsou, víra přesto nemizí.