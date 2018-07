Letní olympiádu 2020 symbolicky zahájí zápas softbalistek ve Fukušimě

Symbolický start olympijských her v roce 2020 obstará zápas softbalistek ve Fukušimě. Turnaj v softbalu, který se do olympijského programu vrátí stejně jako baseball po dvanácti letech, začne už dva dny před slavnostním zahájením her v Tokiu.

Podobně bude mít dřívější start také fotbalový turnaj. Rovněž jeho první zápasy se budou hrát už 22. července, zatímco oficiální začátek olympijských her stanovili organizátoři na 24. července. Podrobnosti o programu zveřejnil MOV po středečním zasedání výkonného výboru v Lausanne. Ve Fukušimě, jež byla před sedmi lety zasažena ničivým zemětřesením, cunami a jadernou katastrofou, začne také štafeta s olympijskou pochodní. Ta odstartuje 26. března 2020, povede všemi 47 japonskými prefekturami a skončí v metropoli 10. července. V Tokiu se bude rozdělovat rekordních 339 sad medailí v 33 odvětvích, předloni v Riu de Janeiro se bojovalo v 28 sportech a 306 disciplínách. Poprvé se v Japonsku představí například skateboarding, surfing a basketbal 3x3. Sportovní program her vyvrcholí závodem maratonců, který začne 9. srpna už časně ráno, aby se běžci vyhnuli extrémnímu horku a vysoké vlhkosti vzduchu.