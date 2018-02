Ligový komisionář Bettman si užil vyjednávání s Mezinárodním olympijským výborem před právě končící olympiádou v Pchjongčchangu požehnaně. Ze vzájemných schůzek však nakonec vyvstal závěr, jehož se většina hokejových fanoušků obávala - hráči z NHL se poprvé od roku 1994 na hrách nepředstavili.

Jen pár hodin poté, co Německo senzačně vyřadilo v semifinále turnaje v Koreji kanadský výběr, se Bettman na besedě v Bostonu rozpovídal o vyhlídkách účasti „jeho“ ligy na zimní olympiádě v roce 2022.

„Nemyslím si, že se chceme her v Číně zúčastnit,“ oznámil obecenstvu v konferenčním sále. A znovu zopakoval, co mu na participaci na sportovním svátku vadí nejvíce. „Přerušení soutěže na tři týdny výrazně naruší sezonu.“

Přitom pekingská olympiáda se jevila jako dobrá příležitost pro návrat k pořádkům, kdy se hokejového turnaje na pěti předchozích hrách účastnili ti nejlepší z nejlepších.

S posilami z NHL neměla Kanada dva turnaje po sobě konkurenci. Takto se radovali ze zlata v Soči (zleva) Ryan Getzlaf, Jonathan Toews a Sidney Crosby.

NHL uspořádala koncem léta v Číně přípravná utkání, hokejová liga se navíc netají vzorem v basketbalové NBA, které se podařilo vybudovat na asijském trhu silnou fanouškovskou základnu. A tím umocnit marketingový potenciál.

Byl to ale paradoxně právě šéf NBA Adam Silver, který svému kolegovi z hokejové branže olympijskou spoluúčast rozmlouval. „Před rokem a půl jsem se Adama zeptal, zda by on přerušil NBA uprostřed sezony kvůli olympiádě. Ani jsem nestihl doříct větu, a už jsem slyšel jeho jasné ne,“ stál si za svým Bettman.

65letý ligový boss, jehož pověst mezi fanoušky značně utrpěla stávkami i stěhováním týmů do zdánlivě nehokejových lokalit, ovšem záhy přispěchal s alternativním návrhem.

„Znovu jsem se zeptal MOV: proč nepřesunete hokejový turnaj na léto?“ Svůj nápad podpořil historickou pákou. „Vždyť první hokejová klání se pod pěti kruhy objevila v roce 1920 v Antverpách. Také na letních hrách,“ bral si příklad Bettman.

Zatím se však zdá velice nepravděpodobné, že by MOV přistoupil na tak radikální změnu v programu olympijských her.