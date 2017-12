Bojím se o život, říká korunní svědek v kauze ruského dopingu

Dnes se skrývá v USA, je zde zařazen do programu na ochranu svědků. „Mám obavy osvůj život,“ vzkázal po vynesení úterního verdiktu MOV o Rusku. „Po zbytek života se budu neustále otáčet přes rameno.“

Varováním byl pro něj osud bývalých ředitelů Ruské antidopingové agentury Sinijeva a Kamajeva, kteří zemřeli za záhadných okolností. Proto údajně uprchl v roce 2015 do USA. „Obával jsem se, že budu zastřelen na objednávku vlády.“

Pro kauzu ruský doping je „whistleblowerem“. Mužem, jenž přeběhl a odhalil síť podvodů.

Je i korunním svědkem.

Rodčenkův právník Jim Walden tvrdí: „Fakta, která poskytl, byla ověřena každou možnou cestou. Jeho cíle nejsou politické. Jen hledá pravdu, reformu, mír a bezpečí.“

Důvěryhodnost korunního svědka potvrdila svým prohlášením i komise MOV: „Ať už byla jeho motivace jakákoli a ať udělal v minulosti cokoliv, doktor Rodčenkov řekl pravdu, když poskytl vysvětlení, jak fungovalo v Rusku organizované schéma zakrývání dopingu.“

Ruská vládní komise v tutéž dobu dospěla pochopitelně k jinému názoru. Podle ní dával Rodčenkov v minulosti zakázané substance sportovcům a koučům bez vládního vědomí. „Často dokonce sportovci ani nevěděli, že jde o doping,“ tvrdí zpráva Rusů.

Pro ně je vyvrhelem, lhářem, vlastizrádcem. Podle Leonida Tjagačeva, čestného předsedy Ruského olympijského výboru, má být za své lži zastřelen. „Tak by to udělal Stalin,“ vyřkl.

Špičky MOV vzápětí vzkázaly ruským autoritám, že hrozby smrtí a zpochybňování charakteru Rodčenkova jsou nepřijatelné.

Jenže jaký má vlastně charakter?

V roce 2006 se stal šéfem antidopingové laboratoře v Moskvě. Byl považován za jednoho z největších světových expertů na substance navyšující výkonnost. „Často jsem s nimi experimentoval sám na sobě,“ prozradil.

Majitel titulu Ph.D. z analytické chemie publikoval v odborných časopisech, cestoval po světě na vědecké konference i antidopingová sympozia. Jenže v roce 2011 byli on i jeho sestra Marina zatčeni a obviněni z ilegální distribuce drog. Pokusil se o sebevraždu, byl hospitalizován. Sestru odsoudili na rok a půl do vězení. Jeho zprostili obvinění. „Proto, abych hrál klíčovou roli před hrami v Soči,“ usoudil. „To mělo být mé vykoupení: namísto vězení zajistit zlato za každou cenu.“

Steroidy a whiskey v poměru 1:1

Po letech testů vyvinul velmi účinný koktejl ze tří anabolických steroidů – metenolonu, trenbolonu a oxandrolonu – a poskytl ho zástupům ruských olympioniků. Říká, že tak učinil na pokyn ministerstva sportu a Vitalije Mutka, s nímž byl v takřka každodenním kontaktu.

Aby urychlil vstřebání steroidů a zúžil okno, kdy budou testy zjistitelné, míchal dopingový koktejl s alkoholem. „Whiskey chivas pro muže, martini vermouth pro ženy, vždy v poměru 1:1.“

Od ministerstva měl zároveň obdržet pokyn, ať vymyslí systém na výměnu vzorků ruských sportovců. „Lidé oslavovali olympijské šampiony a my jsme seděli a měnili jejich moč. Fungovalo to celé jako švýcarské hodinky.“

Po hrách v Soči se v něm cosi zlomilo. Světové antidopingové agentuře poskytl šokující dokumenty, jak fungoval státem řízený doping. Odtajnil databázi, nad níž se tajil dech. Její pravost nyní ověřovala a prokázala komise vedená bývalým švýcarským prezidentem Schmidem. A závěry této komise vedly k rozhodnutí MOV, že Rusové mohou na hrách v Koreji startovat pouze coby neutrální sportovci.

„Jsem hrdý na verdikt MOV,“ reagoval Rodčenkov.

Údajně si přál, aby se lídři ruského sportu světu omluvili. „Jenže to není ruská cesta. Kdyby nyní nebyli dostatečně potrestáni, za dveřmi by se MOV vysmáli a otevřeli by další dopingovou kapitolu.“

Rusko požaduje vydání Rodčenkova, aby jej soudilo za jeho „lži“.

Tentokrát je jeho vykoupením vědomí, že do rodné země se už patrně nikdy nevrátí.

O ruském dopingu před OH v Riu (6./2016):