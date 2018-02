VIDEO: SOUND FULL. Now hook it to my veins. That moment Olympic captain @Giostyle21 sent nearly 10,000 hometown fans into a frenzy, chanting "USA, USA". @AmerksHockey @usahockey https://t.co/07TNREbvoR Pro zobrazen? videa mus?te m?t zapnutou podporu JavaScriptu

SOUND FULL. Now hook it to my veins. That moment Olympic captain @Giostyle21 sent nearly 10,000 hometown fans into a frenzy, chanting "USA, USA". @AmerksHockey @usahockey https://t.co/07TNREbvoR