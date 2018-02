Nejproduktivnější hráč extraligy Gulaš si v nedělní generálce proti Finsku v Soulu poranil koleno. „Dnes jsem byl na vyšetření, mám tam natržený vaz v koleni, takže musím dva měsíce stát,“ řekl forvard, který kvůli tomu přijde o extraligové play-off, v němž měl být největší zbraní favorizované Plzně.

Růžička, jehož absence v nominaci olympijského týmu patřila k největším překvapením, se k mužstvu připojí v úterý.

Gulaš je velkým smolařem, během kariéry už přišel o pět mistrovství světa, kdy byl s týmem do poslední chvíle. V roce 2010 a 2014 byl dokonce v přímo dějišti, ale nebyl zapsán na soupisku a odjel předčasně domů. V Koreji se předpokládalo, že vytvoří údernou dvojici s klubovým parťákem Tomášem Mertlem. I z tohoto pohledu je jeho zranění nepříjemné pro českou ofenzivu.



„Nechápu to, je to těžký moment. Zraním se deset minut před koncem generálky. Hrozně jsem se těšil, protože mi konečně vyšla nominace na velký turnaj, a já si zase nezahraju. Na druhou stranu si říkám, že co se má stát, to se stane,“ vykládal Gulaš zkroušeně.



Hokejisté dorazili do dějiště her dnes a absolvovali první trénink v hale v Kangnungu. Na ledě už se objevil i chomutovský útočník Michal Vondrka, jenž byl v minulých dnech nemocný a nenastoupil proti Finsku, kterému národní tým podlehl 0:2.

Gulašův náhradník Růžička je v kanadském bodování extraligy třetí. Za reprezentaci si zahrál naposledy v prosinci na Channel One Cupu, kde se blýskl hattrickem proti Finsku (3:2 v prodloužení).

Češi vstoupí do olympijského turnaje čtvrtečním zápasem s Koreou. Ve skupině se utkají ještě s Kanadou a Švýcarskem.

