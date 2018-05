Jaromír Jágr, jenž se zúčastnil všech pěti předchozích hokejových festivalů, by i v šestačtyřiceti propůjčil korejskému podniku část svého lesku.

Jeden z nejlepších útočníků všech dob nastřílel v československé lize, severoamerické NHL, ruské Superlize, české extralize, euroasijské KHL, na mistrovstvích světa i na olympiádách přes tisíc branek.

Jeho číslo 68 i lokny (nyní prošedivělé) jsou kultovními prvky hokejových dějin.

V mužstvu, jehož sestavu kouč Josef Jandač oznámí v pondělí, budou chybět borci světové úrovně a pověstí superstars.

Jágr by přitáhl pozornost fanoušků. Tým by si s ním mohl připadat silnější. Zejména v přesilovkách by stále byl nebezpečný.

V letním rozhovoru pro Českou televizi Jágr přiznal, že ho start na hrách láká a motivuje. Vždycky bral reprezentaci zodpovědně – jako službu vlasti, jako nasazení do války.

Když se nyní rozchází s Calgary Flames, kdekoho napadlo, že by ještě mohl stihnout únorovou olympiádu.

Někteří zámořští reportéři básní, že by se mohl důstojně rozžehnat s kariérou na mezinárodní scéně právě v Pchjongčchangu.

Třeba by za ním z Calgary doputovala i šílená banda Travelling Jagrs, jeho uctívači a dvojníci v dresech, které v minulosti nosil. Jakkoli jsou tyto představy svůdné, podmanivé i zábavné, působí bláhově.

Pravda, Jágr se v budoucnu zřejmě přesune do Evropy, neb v NHL nyní jen těžko sežene angažmá.

Kdyby přestoupil neprodleně, zbýval by mu přibližně měsíc, aby zahnal splín z neúspěchu na calgarské štaci, vykurýroval vleklé potíže s třísly či kolenem a oprášil poněkud zašlou fyzičku i nyní nepoužívané dovednosti.

"Nemám informaci, že by se vracel do Evropy, navíc je zdravotně indisponován. Nelze předpokládat, že bych Jardu v tomto stavu povolali." Josef Jandač, trenér

Už několikrát vytřel zrak svým kritikům, zvládl až nadlidské úkoly. Jenže tentokrát by si patrně troufal na Mission Impossible.

Vždycky tvrdil, že potřebuje dost času, aby se přizpůsobil rozdílům mezi úzkým hřištěm v NHL a širokým kluzištěm v Evropě. „Jsou to úplně jiné sporty,“ říkával.

Když v září mluvil o touze předvést se ještě jednou v „nároďáku“, zmiňoval jako podmínky dlouhodobou přípravu a výtečnou formu.

Ve skutečnosti se v prosinci mihl v pouhých sedmi zápasech, v nichž sedmkrát trefil branku, třikrát byl vyloučen a v bodování mu nepřibyl ani gól, ani asistence. Od Silvestra pak za Calgary vůbec nenastoupil.

„Jarda určitě nehodlá hazardovat se svým jménem,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz trenér Jandač, jenž mistrovi v pondělí volal, neb zná Jágrův status národního hrdiny a na uzavření nominace mu zbýval necelý týden.

V úterý odpoledne calgarského času stále nebylo jasné, jakým způsobem a jak rychle se vyřeší Jágrův rozchod s Flames. A zda se ctihodného kmeta přece jen neujme jeden ze zbývajících klubů NHL.

„Nemám od něj informaci, že by se vracel do Evropy, navíc je zdravotně indisponován. Nelze předpokládat, že bychom Jardu v tomto stavu povolali na olympiádu,“ prohlásil Jandač.

Aby Jágr se svým jedinečným stylem mohl být užitečný, musel by mu kouč v časové tísni přizpůsobit sestavu. Přizvat k němu vhodné typy. Před patnácti lety (asi i před deseti) by se do takových manévrů kvůli legendě pustil kdekdo.

V současnosti však kolem kmeta Jágra poletuje příliš mnoho neznámých, obtížných jako komáří samičky. Bude škoda, když Jágr svou přítomností neosvěží notně oškubaný hokejový turnaj v Koreji.

Ale bude to rozumné.

Měl by podle vás trenér Jandač nominovat Jaromíra Jágra na olympiádu v Koreji za předpokladu, že slavný útočník v NHL skončí?