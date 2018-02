Trenére, jaké je tedy vaše hodnocení?

Bylo to vyrovnané utkání. Ve druhé třetině jsme po druhém vstřeleném gólu začali přebírat otěže zápasu. Měli jsme přesilovku, ale místo toho, abychom odskočili na dva góly, tak jsme naopak inkasovali. A to nás přibrzdilo.

Přitom v té době Američané výrazně ztráceli. Před druhým gólem skoro čtyři minuty neslezli z ledu.

Je to i součást taktiky. V některých momentech jsme ale byli nervózní. Důležitost zápasu nám svázala ruce a hlavně v přesilovkách se nám nedařilo. Bohužel jsme v ní i po chybě inkasovali. Ve třetí třetině tam pak byly pasáže, kdy byla hra nahoru dolů. Mužstva to asi chtěla urvat v základní hrací době. V závěru jsme bohužel dostali ještě jeden trest, který se lámal do prodloužení. Bylo hrozně důležité, že jsme to ubránili. Na jejich přesilovky jsme byli dobře připravení.

Vám přitom v závěru třetí třetiny rozhodčí dvě upřel. Co vy na to?

Nechci se k tomu vyjadřovat, už jsem to udělal. Ať to posoudí jiní. Nevím proč dva jasné fauly nepotrestají a vzápětí jdeme ven my. Co s tím naděláme? Důležité, že jsme vyhráli.

Na konci tým ještě zachránila tyč.

Štěstí je v těchto zápasech potřeba, zvlášť když je to na hraně.

Co říct k nájezdům?

Francík super, ale mohli by se ale přidat ještě další exekutoři. Celkově tady hrajeme dobře do obrany, hrajeme obětavě, ale hrozně se nadřeme na góly. Máme jen dva na zápas, což je málo. V play-off to sice někdy stačí, ale chtělo by to ještě nějaký gólový příspěvek.

VIDEO: Češi v Koreji věří: Zopakujeme Nagano!

Věřil jste, že bude stačit jen jedna proměněná penalta?

Jak se naklonilo k té třetí, věděl jsem, že se ta šance zvyšuje. Měli jsme mečbol, mohli jsme rozhodnout. Jel Kubalík, Kundrátek ale neuspěli. Možná to bylo naivní provedení. Francík to zavřel a dal nám šanci jít dál.

Hrdinou je i Petr Koukal. Co říct k němu?

Je to zkušený borec. Má toho spoustu za sebou. Proto je tady a vrací nám to.

Gólově se prosadili obránci. Těší to?

Je jedno, kdo dá góly. Jestli obránce, nebo útočník. Je tam ale pořád plno okamžiků, kdy beci prováhají střelu. To jejich rozhodnutí přijde pozdě. Na můj vkus tam musí lítat víc puků.

Pavel Francouz právě inkasuje první gól ve čtvrtfinále olympiády s USA

Před osmi lety jste jako Růžičkův asistent skončil na olympiádě ve čtvrtfinále. Teď jste to překonal.

Po takovém zápase a průběhu nemám čas vzpomínat, jestli je to satisfakce za Vancouver. Já si hrozně přál, abych tady mohl být. Pánbůh mi tu možnost dal. A teď mi dal hokejový pánbůh možnost, že můžeme hrát o medaile, což je paráda.

Pravděpodobně vás čekají Rusové. Co na ně bude platit?

Je to favorit turnaje. Máme s nimi poslední zápasy negativní bilanci, ale je na čase to změnit. A že nejsme favorit my? Mezi těmi čtyřmi už nebude žádný outsider. Budou rozhodovat drobnosti - přesilovky, oslabení. Možná i trošku to štěstí a připravenost. Teď se podíváme na zápas Rusů. Ta šance, že by je vyřadilo Norsko, je malá. Připravíme se na ně a tu negativní bilanci je potřeba přetavit.

Co teď jako první v kabině řeknete hráčům?

Dám jim čočku za ty nervy.