„Byl to důležitý zápas, chtěli jsme mít o jeden bod víc než Kanada, což se nám povedlo. V neděli hrajeme znovu se Švýcarskem, takže musíme dobře zregenerovat a nachystat se. Je těžké hrát dva zápasy ve dvou dnech. Snad to znovu zvládneme takhle,“ vykládal Jordán.

Byl váš gól na 2:2, který padl zkraje druhé třetiny, klíčový?

Byl, nástup nám vyšel. Bylo důležité, že jsme rychle srovnali na 2:2. Díky tomu jsme byli do poloviny druhé třetiny lepší. Pak se to zase otočilo i díky přesilovce, v nichž je Kanada nebezpečná. Ale už jsme to všechno ubránili.

Mluví se však o přísných vyloučeních. Co říkáte na verdikty sudích?

To moje přísné bylo. Šel jsem na trestnou, protože jsem posunul kanadského hráče do dvířek na naši střídačku, ale já neměl na výběr. Stál mi v cestě a kdybych neslezl z ledu, úplně vidím, jak by nám pískli příliš mnoho hráčů. Všichni se tam v tu chvíli tak nějak přetahovali a oni to posoudili takhle. Ale teď už je to jedno.

Ještě ke gólu: tušil jste, že by vaše rána mohla projít?

Ta situace vypadala slibně. Kluci před brankou udělali super práci a útočník, který si mě měl hlídat, se taky stáhl, takže o mně moc nevěděl. Přijel jsem tam z druhé vlny a snažil se hlavně dostat puk nahoru, protože jsem viděl, jak je gólman dole. Vyšlo to.

Měl jste obrovskou radost...

Protože moc gólů nedávám a teď se to povedlo na olympiádě a ještě proti Kanadě. Je to fajn, ale zase bych tomu nepřikládal takovou váhu. Jsme tady jako jeden tým, důležité jsou výhry a je úplně jedno, kdo góly dá.

Bylo vidět, že hrajete hodně důrazně. Byl to recept na Kanadu?

Myslím, že jsme se jim vyrovnali, odehráli jsme dobrý zápas. Stejný hokej předváděli už na turnaji v Rusku, byli jsme na to dobře připraveni a trenéři na to kladli velký důraz. Zvládli jsme to. Tým máme poskládaný z hráčů, kteří se nebojí hrát do těla. To je velké plus.