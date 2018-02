Takže u vás nepřevažují rozporuplné dojmy?

Korea hrála dobře, byla nepříjemná. Přesto jsme byli podle mě jasně lepší, měli spoustu střel, jenom jsme nedokázali proměnit šance. Kdybychom dali na 3:1, tak věřím, že by jim to tam napadalo. Jenže ten jejich brankář nás vychytal.

Čekali jste, že bude soupeř tak houževnatý?

Trenéři nás nabádali, že nepůjde o nic snadného. Ale já si nemyslím, že by to byl zápas, kde bychom se měli bát o výsledek. Bylo to jen o těch neproměněných šancích. Jsou doma, hnali je lidi, jeli na euforii a čekali jen na ten jeden moment.

Ani za stavu 0:1 jste nepochyboval, že to může dopadnout bledě?

Tam to nepříjemné bylo. Každý si přál, abychom šli rychle do vedení, jenže se stal pravý opak. Ale já našemu týmu věřím. Přesto, že Korea v přípravě hrála dobré zápasy, tak jsem nepochyboval.

Jak se malí a rychlí Korejci bránili?

Moc tyhle typy rád nemám. Bruslařsky na tom nebyli vůbec špatně, jen bylo vidět, že jim trochu chybí dovednosti, nechodí tolik jeden na jednoho. Hlavní bylo, abychom byli trpěliví, nechtěli na někoho skočit a nepropadli. Bylo vidět, že jsou dobře připravení a věří si, načerpali postupně sebevědomí. Hlavně to bylo ale o nás, nedali jsme další góly a drželi je ve hře.

Štve vás, jak se v koncovce trápíte?

Asi to trochu nervózní bylo. Kolikrát jsme puky zbytečně odhazovali od sebe a zbytečně si zavařili. Tady jsme měli být víc trpěliví. Nepříjemné bylo, že prakticky celý zápas vedete 2:1 a oni čekají na brejkové situace. Věřím, že v dalších zápasech se koncovka zlepší.

Uklidní se tým, když splnil povinnost?

Potřebovali jsme první výhru, mělo by to pomoct. Bavili jsme se s Martinem Eratem o olympiádě v Turíně, kde v první třetině prohrávali 0:2 s Itálií. To bylo ještě horší, než co jsme prožili my. Není to lehké, všechny týmy ve skupině umí hrát hokej. S Kanadou a se Švýcarskem to už bude jiná hra - nebudou tolik bránit.

Je pryč doba, kdy se dávaly papírovým outsiderům kanonády?

Je. Stane se, že Finy porazíte 6:0, nebo oni nám dají 1:7, ale to jsou ty zápasy, kdy to jednomu extra sedne. Podívejte, jak ve středu každý odepisoval Slovince i Slováky.

Co jste říkal na atmosféru na stadionu?

To bylo trochu úsměvné. Ještě než se vystřelilo na branku, diváci řvali a vstávali. Při každém dotyku s pukem to pomalu slavili jako gól. Mám rád takové zápasy, kdy je živo, je mi jedno, že fandili soupeři, ale pokud se něco děje, strhne to i vás.