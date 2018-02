Seveřané hráli hned zkraje zápasu přesilovku, v níž zahrozil Holös, brankář Aus den Birken byl ale pozorný. S odpovědí přispěchal Ehliz, ani on neuspěl. Němci pak hráli v krátkém sledu dvě přesilovky, větší šanci měl ale až v 18. minutě Mauer, bekhendem však Haugena nepřekonal.

Na začátku druhého dějství zkomplikoval Norům situaci Kristiansen, který byl vyloučen na pět minut a do konce utkání. Wolf ale trefil při přesilovce jen tyč a o vše ostatní se postaral výborný Haugen. Ve 33. minutě ale ani on nestačil na pohotové zakončení Hagera zblízka při dalším menším trestu Norů a Němci šli do vedení.

Těsně před přestávkou sice Rosseli Olsen nevyužil sólo, přesto se Norové dočkali ve 46. minutě zásluhou Reichenberga vyrovnání. Stav 1:1 vydržel až do konce prodloužení, o vítězi tak musely rozhodnout až samostatné nájezdy. Ty proměnili Němci ve svou exhibici, neboť je rozhodli už po třech sériích. Zatímco Aus den Birken vůbec neinkasoval, na straně vítězů se trefili všichni tři exekutoři Hager, Plachta i Kahun.

Německo Německo : Norsko Norsko 2:1N (0:0, 1:0, 0:1 - 0:0) s.n.3:0 Góly:

32:53 Hager (Kahun, Macek)

65:00 Hager Góly:

45:19 Reichenberg (Holös, Bastiansen) Sestavy:

Aus den Birken (Pielmeier) – Boyle, Ehrhoff (A), M. Müller, Mauer, Akdag, Hördler, Krupp – Pföderl, Fauser, Noebels – Y. Seidenberg, Ehliz, Kahun – Plachta, Goc (C), Wolf – Macek, Kink (A), Hager – Schütz. Sestavy:

Haugen (Haukeland) – Holös (C), Nörstebö, Bonsaksen, Sörvik, Espeland, Ödegaard, Johannesen – K. A. Olimb, P. Thoresen (A), M. Olimb (A) – Bastiansen, Rosseli Olsen, Reichenberg – Salsten, S. Thoresen, K. Forsberg – Kristiansen, Röymark, Hoff – Roest. Náhradníci:

Rozhodčí: Lemelin (USA), Salonen (FIN) – Dahmen (SWE), Otmachov (RUS) Počet diváků: 5 534 Přejít na on-line reportáž