Očima trenéra Jandače: kdo je kdo v olympijské nominaci hokejistů

Pavel Francouz

„Absolvoval poslední akce, ať už to bylo mistrovství světa nebo Euro Hockey Tour, bereme ho jako jednu z opor posledních let v brance národního mužstva.“

Dominik Furch

„Oporou je poslední dobou i Dominik. Spolu s Pavlem tvoří vyrovnaná a vyzkoušená dvojice z minulých turnajů. Oba vykazují velmi dobrou výkonnost v KHL. Dostali naši důvěru.“

Patrik Bartošák

„Je to zástupce extraligy, má výbornou formu, prokazuje stabilní výkonnost. Měli jsme ho s sebou na různých akcí jako třetího brankáře a věříme, že se téhle role zhostí podle představ. Věříme, že se z něj v nároďáku v budoucnu stane dvojka nebo jednička.“

Ondřej Němec

„Patří k nejzkušenějším obráncům v nominaci, je to účastník šesti světových šampionátů. U něj jsme moc nepochybovali.“

Jan Kolář

„Velmi zkušený a spolehlivý obránce, má za sebou tři mistrovství světa a letos vykazuje dobrou výkonnost. Budeme se na něj spoléhat, co se týká defenzivy.“

Michal Jordán

„Spoluhráč Koláře z Chabarovsku. Také má za sebou poměrně dost turnajů. Pokaždé na nich odvedl velmi spolehlivou práci. Je to dělník, který se nebojí špinavé práce. Věříme, že nám hodně pomůže.“

Adam Polášek

„Nováček na velkém turnaji. Ale absolvoval dost zápasů v Euro Hockey Tour, pravidelně nastupuje v KHL. Letošní výkonností nás přesvědčil, že do nominace patří.“

Vojtěch Mozík

„Letos patří k nejproduktivnějším obráncům v celé KHL. Nominaci si vybojoval na Channel One Cupu. Neměl to jednoduché, protože první akce mu nevyšla. Hodně příjemně nás překvapil. Věříme, že to bude stabilní obránce.“

Ondřej Vitásek

„Další bek z KHL. Je to spolehlivý, defenzivní, velký a nepříjemný obránce s velmi dobrým bruslením. V mezinárodních zápasech nás nikdy nezklamal. Takový typ hráče se nám bude hodit.“

Tomáš Kundrátek

„Stabilní bek z Kontinentální ligy s velmi dobrým bruslením a také zápalem pro hru. Velmi na něj spoléháme.“

Jakub Nakládal

„Nominační jistota, byl jednou z prvních voleb v této nominaci. Vůbec o něm nepochybujeme, protože nás v národním týmu nikdy nezklamal.“

Roman Červenka

„Jeden z nejzkušenějších hráčů s nejvíce starty a góly i body v národním týmu. Spoléháme nejen na jeho zkušenost, ale také na šikovnost a produktivitu. Byť měl letos různá zranění, tak se dostal do formy a potvrzuje svou výkonnost ve Švýcarsku.“

Michal Birner

„Červenkův spoluhráč, je to vyzkoušený hráč, účastník Světového poháru i posledního mistrovství světa. Spolehlivý hráč.“

Dominik Kubalík

„Nováček na velké akci. Nejmladší hráč v nominaci. Všichni víme o jeho střeleckých schopnostech. Je to hráč, který se stará o produktivitu. Prosazoval se v extralize, nyní ve Švýcarsku a nakonec i v národním týmu. Nastal čas, aby prorazil. Bude velmi platným hráčem.“

Petr Koukal

„Velmi zkušený borec, který má za sebou čtyři šampionáty. Je zkušený, šikovný, chytrý a spolehlivý v defenzivě.“

Jan Kovář

„Překonal už 100 startů v reprezentaci, má za sebou pět šampionátů. Letos neprožívá produktivní období, ale na obou letošních akcích nás přesvědčil a věříme, že bude jedním ze základních stavebních kamenů útoku.“

Roman Horák

„Měl by plnit defenzivní úkoly, může nastupovat na všech postech - vpravo, vlevo, na centru, vyzkoušeli jsme si ho na minulých turnajích. Velmi dobrou práci odvedl i na mistrovství v Paříži.“

Michal Řepík

„Je to vyzkoušený hráč s velmi dobrým bruslením a zakončením. Existuje u něj vazba s Birnerem, se kterým se velmi dobře zná a s nímž vždycky vytvořil spolehlivou dvojici. Dopředu však neříkám, že spolu budou hrát.“

Jiří Sekáč

„Patří k mladším hráčům, kteří nemají tolik zkušeností v národním týmu. Na druhou stranu je jedním z nejlepších Čechů v KHL. V nároďáku měl smůlu na zranění. Věříme, že na velké akci prorazí a splní očekávání. Má velmi dobrý pohyb, bruslení a nakonec i herní vyzrálosti. Ne nadarmo se prosazuje ve velmi dobré organizaci KHL (Kazaň) a atakuje první desítku bodování ligy.“

Lukáš Radil

„Prožívá jednu z nejlepších sezon. Historicky měl trošku smůlu při nominacích na velké turnaje i vinou zranění. Měl by starat o produktivitu a brankový příděl.“

Milan Gulaš

„Nejproduktivnější hráč extraligy. Věkem patří k velmi zkušeným, tuto sezonu má vynikající formu, přesvědčil nás, moc jsme neváhali. Milana znám už z Budějovic, kde začínal. Věřím, že se toho zhostí jako správný mazák, byť je na takhle velké akci nováček.“

Tomáš Zohorna

„Do nominace patří, protože je použitelný na všech postech. Jeho forma šla poslední dobou nahoru, je to spolehlivý hráč, může být použitelný v ofenzivě i defenzivě.“

Michal Vondrka

„Jeden z nejzkušenějších hráčů ve výběru, má za sebou tři starty na mistrovství světa. Je ve velmi dobré formě. Umí zakončit, bránit, hrát nalevo, napravo, umí s dobře pukem. Moc jsme o něm nepřemýšleli i kvůli tomu, že se mu povedl poslední turnaj v Rusku.“

Tomáš Mertl

„Momentálně nejlepší střelec extraligy, poměrně zkušený, byť za sebou nemá velký turnaj. Zvažovali jsme na jeho pozici Robina Hanzla, ale Tomáš dostal přednost i díky vazbě na Gulaše a stabilní výkonnosti po celou sezonu. Je rozehraný. patří k nejlepším v celé extralize.“

Martin Erat

„Avizoval jsem dopředu, že je to pro mě lídr, kapitán týmu. Budeme na něj spoléhat na ledě i mimo něj. Prokázal to na Channel One Cupu. Má za sebou kariéru v NHL, bude to jeho čtvrtá olympiáda, takže je to nejzkušenější hráč. věříme, že to bude správný lídr.“