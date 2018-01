Olympijská nominace: Jandač sází na zkušenost a bere Erata i Červenku

„Mužstvo bude vyvážené v obraně i v útoku. Věřím, že budeme hodně dobře bránit a tím pádem dostávat málo gólů. Na druhé straně zároveň očekávám, že máme kvalitní ofenzivu a tudíž budeme schopni být produktivní,“ pravil reprezentační kouč Josef Jandač.



V nominaci se objevuje celkem 25 hráčů, z toho tři brankáři, osm obránců a čtrnáct útočníků. Největší zastoupení mají hráči působící v ruské KHL (15), sedm borců je z extraligy a zbylí tři z nejvyšší švýcarské soutěže.

Hokej na ZOH Program turnaje v Pchjongčchangu Čtvrtek 15. 2. od 13.10: Česko - Korea Sobota 17. 2. od 4.10: Kanada - Česko Neděle 18. 2. od 8.40: Česko - Švýcarsko Kompletní program

Úplně nejzkušenějším je Červenka, který má v národním týmu odehráno nejvíce zápasů (138) a také nejvíce nastřílených gólů (85). Jandač na něj sází navzdory faktu, že ho letos trápí zranění a ve Švýcarsku odehrál jen něco přes dvacet zápasů.

„Spoléháme na jeho šikovnost, zkušenost a produktivitu. Byť měl zdravotní problémy, tak se dostal do výborné formy,“ říká Jandač.

Kapitánem výběru bude brněnský Erat, jenž jede na svou čtvrtou olympiádu (od roku 2006 v Turíně nechyběl na žádné). Trenér zopakoval, že je pro něj jasným lídrem, na kterého bude spoléhat na ledě i mimo něj.

Zatímco Erat bude v šestatřiceti letech nejstarším hráčem, tím nejmladším se stane Dominik Kubalík. Plzeňský odchovanec totiž prožívá výborný rok - sázel góly v Plzni a stejně se mu daří i po přestupu Švýcarska.

Olympijská nominace českých hokejistů pro turnaj v korejském Pchjongčchangu Brankáři: Patrik Bartošák (Vítkovice), Pavel Francouz (Čeljabinsk/KHL), Dominik Furch (Omsk/KHL).

Obránci: Michal Jordán, Jan Kolář (oba Chabarovsk/KHL), Ondřej Němec (Kometa Brno), Tomáš Kundrátek (Nižnij Novgorod/KHL), Vojtěch Mozík (Podolsk/KHL), Jakub Nakládal (Jaroslavl/KHL), Adam Polášek (Soči/KHL), Ondřej Vitásek (Chanty-Mansijsk/KHL).

Útočníci: Milan Gulaš, Tomáš Mertl (oba Plzeň), Michal Birner, Roman Červenka (oba Fribourg-Gottéron/Švýc.), Martin Erat (Kometa Brno), Petr Koukal (Hradec Králové), Michal Vondrka (Chomutov), Roman Horák (Podolsk/KHL), Jan Kovář (Magnitogorsk/KHL), Dominik Kubalík (Ambri-Piotta/Švýc.), Lukáš Radil (Spartak Moskva/KHL), Michal Řepík (Slovan Bratislava/KHL), Jiří Sekáč (Kazaň/KHL), Tomáš Zohorna (Chabarovsk/KHL).



Jandač při nominaci dbal kromě zkušenosti i na souhru. Chtěl hráče, kteří si vyhovují a budou schopni na tak krátké akci, jako je olympiáda, okamžitě předvádět konzistentní výkony. „Ze stejného důvodu jsme hráče vybírali i na posty, které pravidelně hrají ve svých klubech, aby si nemuseli zvykat na něco jiného,“ pravil kouč.

Kdo se v nominaci čekal a chybí? Trenérský štáb nejvíce probíral, zda do Koreje vzít útočníky Jakuba Klepiše a Martina Růžičku. „U obou to byla nejtěžší volba, protože oba prožívají dobrou sezonu. U Růžičky jsme zvažovali jeho využitelnost v různých herních situacích a přednost dostali jiní. To samé platí u Klepiše. Ale to neznamená, že se jeden z nich v týmu nakonec neobjeví,“ řekl Jandač.

Do startu turnaje se totiž může stát, že se některý hráč zraní a proto existuje seznam náhradníků. Mezi obránci jsou ve hře Ladislav Šmíd, Milan Doudera a Jakub Krejčík - právě o nich se nejvíce hovořilo. V útoku kromě zmiňovaného Klepiše s Růžičkou ještě Robin Hanzl nebo mladík Nečas.

„Je to obrovský talent, který bude hrát v budoucnu v nároďáku prim. Nevzali jsme ho, protože seniorský hokej je jiný, navíc na něj není ještě fyzicky připravený, jelikož mu chybí muskulatura. To ale neznamená, že nemusí dostat šanci třeba už na mistrovství světa.“

Přípravný kemp na olympiádu bude rozdělen na dvě části - první se uskuteční v Praze, druhý v Soulu, kam tým odletí nadvakrát 6., resp. 7. února. Národní tým čeká generálka 11. února proti Finsku a po ní odcestuje do olympijské vesnice. Turnaj začíná pro český tým 15. února zápasem proti domácí Koreji.