Nominace hokejistů USA na OH v Pchjongčchangu (14.-25. února) Brankáři: Ryan Zapolski (Jokerit Helsinky/KHL)

Obránci: Chad Billins (Linköping/Švéd.), Jonathon Blum (Vladivostok/KHL), Will Borgen (St. Cloud State University/NCAA), Matt Gilroy (Jokerit Helsinky/KHL), Ryan Gunderson (Brynäs/Švéd.), Bobby Sanguinetti (Lugano/Švýc.), Noah Welch (Växjö/Švéd.), James Wisniewski (Kassel/Něm.)

Útočníci: Mark Arcobello (Bern/Švýc.), Chris Bourque(Hershey/AHL), Bobby Butler (Milwaukee/AHL), Ryan Donato (Harvard University/NCAA), Brian Gionta (bez angažmá), Jordan Greenway (Boston University/NCAA), Chad Kolarik (Mannheim/Něm.), Broc Little (Davos/Švýc.), John McCarthy (San Jose/AHL), Brian O'Neill (Jokerit Helsinky/KHL), Garrett Roe(Zug/Švýc.), Jim Slater (Fribourg-Gottéron/Švýc.), Ryan Stoa (Spartak Moskva/KHL), Troy Terry (University of Denver/NCAA).