„Do poslední chvíle jsme čekali, jestli nepřijde nějaké zranění. Ale je to poprvé, co dělám nominaci, že žádná změna nenastala. Tady to je kostra, které věříme. Ta příprava je relativně krátká, takže je dobré, když máme známé dvojičky a trojičky. A když jsou mezi nimi vazby,“ řekl v průběhu čtvrtečního tréninku kouč Josef Jandač.

Jak trénovali Francouz, Furch, Bartošák - Nakládal, Polášek - Mozík, Kolář - Němec, Vitásek - Kundrátek, Jordán - Erat, Kovář, Sekáč - Radil, Zohorna, Červenka - Gulaš, Mertl, Vondrka - Řepík, Horák, Birner - Kubalík, Koukal

V průběhu tréninku proto, že dění na ledě sledoval jen skrz okno trenérské šatny. Jandač doléčuje nachlazení, a tak cvičení vedli jeho asistenti. „Ale není to problém. Kluci, co přiletěli dnes, se potřebují dnes stejně trošku unavit. Systémové věci a přesilovky začneme trénovat až od pátku. Ale většina kluků ví, co v reprezentaci hrát. Teď se jen musíme rychle dostat do herní pohody, abychom ty věci dělali dobře.“

Jandač zatím neurčil, který z dvojice brankářů půjde do turnaje jako jednička. Rozhodne až po nedělní přípravě proti Finsku, ve které Furch i Francouz odchytají půlku. „Dlouho nechytali, tak chceme, aby si sáhli na puk,“ řekl kouč.

Do zápasu rovněž zasáhnou i Koukal s Kubalíkem, zatím dva náhradníci. „Ale Kouky je zkušený centr, který může kdykoliv a kamkoliv naskočit. A Kubalda je snajpr, který má rovněž určité vazby s hráči. Takže v průběhu turnaje můžeme reagovat,“ uvedl Jandač. Sám Koukal přikyvuje: „Kam mě trenér dá, tam budu hrát.“