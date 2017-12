Může to být jako v Naganu, sní před olympiádou Hašek. Účast Rusů vítá

„Vzpomínky jsou stále krásné,“ říká Dominik Hašek, jehož pro tehdejší čáry v hokejové brance chtěl národ za prezidenta. Dvacet let prosvištělo jako nic, hokejová ikona ovšem věří, že zopakovat zlaté hody nemusí být v Koreji nemožné.

Jaký podle vás bude český tým?

Olympiáda bude pro naše mužstvo jiná tím, že se hráči nebudou sjíždět z celého světa. Rozdíl mezi nejlepšími mužstvy nebude tak velký. Je důležité, aby kluci přesně věděli, co mají na ledě dělat, aby se dali dohromady jako parta. V play-off se může stát cokoli. Určitě nebudeme favority, ale to mi trošičku připomíná dobu před dvaceti lety. Nikdy nevíte. Stačí trošičku štěstí…

Ani vám se nevěřilo. A výhra 3:0 nad Finy započala zlatou jízdu...

Je důležité, aby kluci hráli od prvního zápasu, ve kterém se na první pohled o ničem nerozhoduje. Ještě dnes si vzpomínám, jak jsme to tenkrát vzali hrozně zodpovědně - přidalo nám to hrozně na sebevědomí. To, že nejsme favority, nám nakonec může sedět. Jako v Naganu.

Může tedy být neúčast hvězd z NHL českou výhodou?

Na jednu stranu asi jo, Kanada nemůže mít tak dobré mužstvo a určitě pro tenhle turnaj nebude favoritem. Totéž platí o Americe; naši by toho mohli využít. Ale sama olympijská myšlenka je obrovská - je větší než to, že všichni hokejisté nebudou na olympiádě.

Z pohledu fanouška: štve vás, že zámořská honorace typu Ovečkina, Crosbyho, Karlssona či McDavida nedorazí?

To, pro co se rozhodla NHL, mě hrozně mrzí. Už proto, že si to hráči nepřejí - ale rozhodují o tom jiní lidé, majitelé klubů. Fanoušci tohle určitě mohou mít v hlavách, na druhou stranu je třeba říct, že olympijská myšlenka je silnější než tohle. Proto nepochybuju o tom, že hokej bude nesmírně sledovaný, že rozdíl v zájmu lidí nebude velký. Že se bude fandit, i když na turnaji nebudou největší hvězdy.

Věříte, že by se hráči NHL na olympijský turnaj mohli vrátit?

To se uvidí. NHL je jiný svět, majitelé si koupili kluby za obrovské peníze, je to jejich rozhodnutí. Hráči se proti tomu mohou postavit, mohou mít svoje názory, ale majitelé mají nakonec vždy poslední slovo.

Další ožehavé téma: jste rád, že nejspíš přijedou aspoň esa Dacjuk s Kovalčukem? Tedy že by Rusové neměli chybět?

Je dobře, že KHL zastaví a všichni její nejlepší hráči budou moct reprezentovat. Ať už svoji zemi, nebo v případě Rusů možná pod jinou vlajkou. Turnaji to určitě prospěje.

Pojďme ještě k českému týmu. Co říkáte na to, že kouč Jandač věří veteránům, třeba Martinu Eratovi, Zbyňkovi Michálkovi?

Zkušenosti jsou dobré a důležité, ale nepřehánět! Je určitě potřeba mít v týmu taky hráče, kteří mají rychlost, důraz. Proti třem čtyřem zkušeným nic nemám, ale určitě nemůžete postavit celou olympiádu pouze na nich. Je potřeba to dobře rozložit.

Zato u gólmanů asi při dvojici Furch, Francouz velké pochybnosti nejsou, že?

Myslím, že brankáře máme dobré - dokazovali to už na mistrovství světa. Jen uvidíme, kdo bude mít lepší formu a dostane šanci.

Nechystáte vlastně ke 20. výročí Nagana sraz zlatého týmu?

Má to na starosti Jirka Šlégr. Určitě bychom se rádi viděli, ale tyhle věci není vhodné dělat během olympiád; všichni se na ni budeme dívat. Pravděpodobně má k něčemu dojít v létě. Ostatně, Jarda Jágr by v únoru ještě pořád nemohl přijet. (úsměv)