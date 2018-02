Kdyby dvaatřicetiletý útočník mohl tu situaci prožít znovu, jistě by se deset minut před koncem poslední přípravy v Soulu nepustil do souboje s finským protivníkem.

Když téměř stejně starý centr Mertl viděl, co se Gulašovi přihodilo, bál se, že je zle. Bohužel bylo.

Po přesunu do dějiště her v Kangnungu se potvrdilo, že má nešťastník natržený vaz a že se neskutečnou zlomyslností osudu rozpadá úderná dvojice, která zásadně pomohla Plzni při výstupu na špičku extraligové tabulky a trvalému pobytu na ní.

Zlomenému Gulašovi bylo v hale pro rozhovory do breku. Obvykle nepříliš mluvný Mertl následně ještě ubral na košatosti a hlasitosti svých odpovědí.

„Hodně blbá věc... Měl skvělou sezonu.“

„Byl blízko startu na olympiádě. Mohl si ji užít.“

„I mně je to samozřejmě líto.“

„Škoda, no. Jsme sehraní.“

Není na okázalé řeči. Nicméně z výrazu v obličeji bylo zřejmé, jak soucítí s chlapíkem, se kterým se zná od základky. Ještě před několika týdny v interview pro iDNES.cz svorně tvrdili: „Jsme na vrcholu.“

Jeden v lize vede bodování a tabulku nahrávačů, druhý kraluje střelcům. Jenže teď...

Zkoušel jste Milana nějak utěšit, Tomáši? „No jo, ale co já mu můžu říct? Musí se s tím hlavně vypořádat sám.“

Právě Gulaš zásadně přispěl k tomu, aby se Mertl nyní mohl rozhlížet po nové aréně i olympijské vesnici a těšit se na první utkání proti domácím Korejcům.

V létě do něj hučel, aby se upsal Plzni. Že jim to spolu půjde. Šlo jim to vskutku báječně. Kouč Josef Jandač, který kdysi syčáka Gulaše a slušňáka Mertla vedl v Budějovicích, oba pozval na turnaj, který se koná jen jednou za čtyři roky. Nastoupí na něm jenom Mertl.

„Spoléhali jsme na ně, štve mě to. Tomáš si prostě musí poradit i bez Milana,“ poznamenal Jandač.

Zatím k Mertlovi postavil protřelé mazáky Romana Červenku a Michala Vondrku. „Oba jsou šikovní a zkušení kluci. Roman si umí podržet puk a dát gól. Michal je všestranný typ jako já. Mohlo by nám to klapat,“ doufá Mertl.

Taky poslední reprezentační turnaj - prosincový Channel One Cup - zvládl bez svého kumpána.

„Už se s tím nedá nic dělat,“ pravil. Věta zněla trochu jako povzdech a trochu jako pokus o sebepovzbuzení. Společný olympijský příběh G+M skončil. Pokračuje už pouze ten Mertlův.