Co pro vás pozice jedničky znamená?

Je to určitá dávka odpovědnosti a nadšení. Tohle se pak mísí. Jsem šťastný, že taková šance přišla, takže je teď na mně, abych odváděl co nejlepší práci.

Pro hokejový úspěch byl vždycky brankář stěžejní.

To není žádná novinka. Takové vědomí je vlastně celoživotní brankářská náplň. Musíte chytat dobře, abyste týmu dali šanci uspět, ale nějaký větší tlak si nebudu připouštět. Na mně je, abych chytal pořád stejně. Na chytání se totiž nic nemění, ať začínáte na střídačce, nebo v brance. Bylo by spíš horší, kdybych najednou začínal něco měnit.

Je lepší, když gólman ví, na čem je?

Těžko říct. Trenér mě teď zvolil jako jedničku, ale taky to může být příští zápas zase jinak. Stejně je to tak, že jdete zápas od zápasu. Vím, jak je to otřepaná fráze, ale tak to je. Může to hrát nějakou roli na psychiku, když všichni tři víme, jak se věci mají.

Je to pohádková cesta v kariéře? Před šesti lety jste ještě chytal v první lize, později získal s Litvínovem titul a odešel do KHL. A teď jste jednička na olympiádě.

Když se ohlédnu, je to hezké. Ale lepší je žít v okamžiku, který právě je. Neohlížet se.

Dalším krokem může být NHL, o které sníte, že?

Nad tím teď vůbec nepřemýšlím. Snažím se být hlavou teď a tady. Čeká mě zápas s Koreou a já se budu snažit pomoct týmu k vítězství.

Co od toho duelu čekáte?

Těžko se to dopředu odhaduje, zápas se může vyvrbit jakkoliv. Ale ano, víme o tom, že se Korea snaží hrát hlavně dobře do obrany a spoléhat na brejky. Mezinárodní hokej ale je tak teď postavený. Všechny týmy se snaží hrát výborně dozadu. Doufám, že se nám podaří dát nějaké góly a start do turnaje zvládneme. Nejvíc nebezpečná bude ta první lajna naturalizovaných Kanaďanů. Jsou vysocí, silní, budou se snažit hrát víc do brány. Ale myslím, že ani ti Korejci nebudou špatní. Budou se určitě snažit bruslit, napadat, výborně bránit, sebeobětovat se.

Budou lidi fandit?

Jak jsme hráli s Finy přípravu v Soulu, tak už to něco napovědělo. Je to podobný fandění, jako jsme zažili v KHL v Šanghaji. Jakmile se stane něco zajímavého, tak ta hala spíš zahučí. V Šanghaji jsme jako soupeř dali gól po půlminutě hry a celý stadion se začal radovat. Za dalších třicet vteřin jsme gól dostali a všichni se radovali znovu. To bylo zajímavé.

Chytal jste už na mistrovství světa. Je olympiáda víc?

Tohle je ta nejvyšší úroveň, na které můžete hrát hokej.

Po přípravě v Soulu jste říkal, že ještě nevíte, co odpovídat na otázku ohledně olympijské atmosféry. Co teď?

Je to super. Už jak jsme přijeli a viděli tu atmosféru vesnice. To zázemí je tady úžasný a jsme z toho všichni nadšení. Bydlení je na super úrovni a je fajn, že tam jsme všichni pohromadě.

Olympijský led je bez reklam. Je to pro brankáře výhoda?

Jo, je to fajn, vypadá mnohem líp, než když je přeplácaný reklamami.