Jak těžký zápas to byl?

Šance tam od nás byly, ale Dalton to pochytal. Ukážeme si video, co musíme do příštích zápasů zlepšit. Určitě je třeba rychleji posouvat puky a dostávat se lépe ze třetiny. Naše nasazení bylo dobré, ale provedení horší. Oni nás napadali hluboko ve třetině a trošku nám to dělalo problémy.

Úkol vaší lajny byl pokrýt tu jejich první, že?

Ano. Asi budeme chodit na první lajny, abychom to ubránili a dali klukům šanci hrát proti těm „slabším“ lajnám.

Nakonec jste ale měl bilanci 1+1. Jak jste viděl přihrávku na první gól? A jak ten svůj druhý?

U prvního to byla jedna z věcí, kterou chceme v přesilovce mít. Otevřel se prostor, já viděl Kovyho (Kováře) před brankou, Korejci ho neuhlídali a on skvěle zasunul puk do branky. A u toho druhého puk přeskočil soupeři, já si do toho najel a střílel na teploměr. Daltonovi to propadlo. Nejdříve jsem nevěděl, kde puk je, tak jsem jel za něj a on mu vypadl. Stačilo dorazit.

V tu chvíli se zdálo, že vás obrat nakopne. Jenže rozjezd se zarazil. Proč?

No, zarazil... Oni neměli extra moc šancí. Něco ano, ale nebylo to nic velkého. My jsme měli šance, ale nenapadlo to tam. Dalton vše pochytal. Takové zápasy budou. Na druhou stranu možná lepší, že to bylo ubojované, že jsme si vyzkoušeli před Kanadou takový těžký zápas, než kdybychom to přešli hladce.

Mluvil jste o nasazení. Co dalšího bylo ve hře pozitivní?

Dali jsme gól v přesilovce, ubránili jsme všechna oslabení. Na tom se dá stavět.

Co je třeba zlepšit?

Napadali nás hluboko. Nutili nás to házet hodně po mantinelech, tam na nás chodili a velmi těžko jsme se dostávali ze třetiny. Nebo ne tak hladce, jak bychom si představovali. Na tom budeme muset zapracovat.