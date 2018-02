„Nechtěli jsme ji nějak moc vyrušovat, jen pozdravit. Měla první jízdy na snowboardu po lyžích. Musí se do toho zpět dostat, ale byli jsme rádi, že se u nás zastavila a prohodili jsme pár slov,“ líčil setkání útočník Birner.

Hokejisté se za Ledeckou vypravili na trénink. Dopředu o tom spravili její tým, aby se nechovali nevhodně. „Víme, že je stoprocentní profesionál a chce se hlavně soustředit sama na sebe. Proto jsme chtěli, aby o nás věděla. A abychom věděli, v kolik má trénink,“ říká Birner.

Je to velká zvláštnost olympiády. Zatímco na světových šampionátech je pozornost upřena jen na ně, tady se i hokejisté stávají vášnivými fanoušky. Minulý pátek celý tým hlasitě fandil Martině Sáblíkové při její stříbrné misi, ona jim to o den později společně s Evou Samkovou oplatila v zápase proti Kanadě. Když se po něm hráči dozvěděli o senzačním triumfu Ledecké, byli dojatí a nadšení.

„Každé setkání s jakýmkoliv českým sportovcem ve vesnici nebo jinde je vždy příjemné. Když s ním prohodíte pár slov o jeho sportu. Oni drží palce nám, my jim. Jsme tady jedna velká rodina a je to moc příjemná atmosféra.“

Že se ale trio mohlo trmácet do hor, byla vlastně odměna za přímý postup do čtvrtfinále. Jinak kouč Jandač nechce, aby se hráči rozptylovali. „Správně říká, že tady nejsme na dovolené, abychom poznávali Koreu. Máme nějaký cíl. Ale naplánovali jsme si, že když bude volno, zajedeme se tam podívat, abychom věděli, jak vypadá jiný areál. A byl to moc hezký výlet,“ vyprávěl Birner.

Toho zaujala i uvolněná atmosféra mezi lyžaři a snowboardisty. „Je to úplně jiný svět a je vidět, že si svůj sport hodně užívají.“

Mimochodem ač hraje ve Švýcarsku a ve Fribourgu hledí na Alpy, vůbec nelyžuje. Přesto je fanouškem sjezdového lyžování, snowboardu a rovněž biatlonu. Tak třeba se dočká ještě jedné medaile od Ledecké a ona zase jedné od nich...