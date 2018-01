Hokejisté zahájili přípravu na ZOH. Jedničku v bráně určí Jandač později

Na prvním tréninku olympijské skvadry se tak proháněli zejména hráči z KHL, která již zahájila pauzu. Ostatní evropské soutěže, včetně české extraligy, ještě čekají soutěžní zápasy, další hráči tak budou postupně přibývat.

„Proto nás na dnešním tréninku doplnili junioři Sparty. Trénink ve dvaceti lidech je přínosnější než v poloviční sestavě,“ vysvětloval trenér reprezentace Josef Jandač.



Ve čtvrtek by měla dorazit trojka z dalekého Chabarovsku - Tomáš Zohorna, Jan Kolář a Michal Jordán. „Nedávno hráli zápas v Číně, do toho ten časový posun, i proto jsme se rozhodli jim dát chvilku na oddych,“ upřesnil Jandač.

Dalšími přibyvšími budou Michal Birner, Roman Červenka a Dominik Kubalík, kteří si plní klubové povinnosti ve Švýcarsku. K týmu by se měli připojit v neděli 4. února. Poslední várka hráčů pak připutuje z domácí extraligy, která ještě 6. února plánuje odehrát kolo. První trénink národního týmu v kompletní sestavě se tak uskuteční v jihokorejském Soulu 8. února.

„Proto nemůžeme v Praze cvičit systémové věci, v nekompletní sestavě by to nedávalo smysl,“ uvedl Jandač s tím, že se mužstvo bude, podobně jako na úvodním tréninku, zabývat hlavně kondicí a udržováním tempa.

„Někteří hráči už mají volno delší dobu, třeba Tomáš Kundrátek má pauzu už od 20. ledna. Proto jsme úvod přípravy pojali spíše jako rozbruslení, aby si hráči nic nenatrhli a postupně se dostávali do zátěže,“ plánuje Jandač, který by zároveň rád vstoupil do turnaje s jasnou jedničkou v brankovišti.

Pavel Francouz i Dominik Furch jsou ve formě, v minulosti si často prostor v reprezentační brance rozdělovali rovnoměrně mezi sebou. Olympiáda je ovšem specifický podnik. „Bylo by lepší jedničku mít. Ve skupině jsou jen tři utkání a my je chceme zvládnout tak, abychom se vyhnuli osmifinálovému duelu. Není tak prostor na nějaké experimentování, rozhodne momentální forma našich gólmanů,“ upřesňuje trenér.

Rozhodnutí ale nechá až na poslední fázi přípravy, která vyvrcholí přátelským utkáním s Finskem v Soulu 11. února. První utkání čeká český tým 15. února proti domácím Korejcům.