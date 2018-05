I takové minipříběhy, zajímavosti a bizarnosti rozkrývá zveřejňování olympijských výběrů.

Celkově se kromě brněnského Haščáka podívá z tuzemské extraligy do Pchjongčchangu dalších 13 Slováků, což je dvakrát tolik, než z tuzemska povolal do Koreje český reprezentační kouč Josef Jandač.

Craig Ramsay

„Trenér Ramsay bohužel navštěvoval jen českou a slovenskou extraligu. Mohl se přijet podívat na pár zápasů do Ruska,“ pověděl pro deník Šport brankář Július Hudáček. Ano, tušíte správně. Jednička Čerepovce se mezi trio (extraligových) gólmanů Laco, Rybár a Konrád nevměstnala a frustrace musela ven.

A pozor, extraliga není jedinou tuzemskou soutěží, která dodala olympioniky. Hned čtveřice slovinských beků obráží prvoligové zimáky: českobudějovický Pavlin, kladenský Repe a karlovarské duo Kovačevič a Podlipnik.

„Jsme nesmírně rádi, že oba budou reprezentovat, ale jejich absence bude znát,“ upozornil na webu Karlových Varů sportovní manažer Jaromír Kverka starší na to, že druhá nejvyšší česká liga na rozdíl od valné většiny elitních evropských lig nemá olympijskou pauzu.

Když je zmínka o přestávkách, jednu hodně dlouhou si od loňského dubna vybírá americký útočník Brian Gionta. Vítěz Stanley Cupu a bývalý kapitán Montrealu a Buffala je od konce minulé sezony v NHL bez práce. Kariéru ale 39letý borec nezabalil. „Každý malý hokejista chce hrát v NHL. A další věcí, o které sní, je účast na olympiádě,“ vyznal se Gionta serveru AOL.com. „Jako dítěti je vám fuk, jestli sledujete letní, nebo zimní hry. Prostě dva nebo tři týdny sedíte před televizí a nonstop sledujete přenosy.“

Kvůli olympijské vidině Gionta trénuje s Rochester Americans – mančaftu AHL – a tajně věří, že by jej výkony v Koreji mohly popostrčit zpět do NHL. „Nemám žádný plán. Kdyby někdo zavolal, určitě bych o tom přemýšlel,“ řekl lídr, jenž bude šéfovat týmu, v němž bude i boleslavský gólman Brandon Maxwell. To, že Američany povede „nehrající kapitán“, jen ilustruje, jaký zásah pro zámořské mocnosti znamená absence hokejistů z NHL.

Willie Desjardins

Řádné dilema řeší i Kanada. Zatímco třeba Švédové berou do Asie 17letý defenzivní supertalent Rasmuse Dahlina, nejmladším hráčem kanadského výběru je 25letý útočník Thomas z AHL. Věkový průměr Kanaďanů činí 31 roků.

„Všichni, co s námi pojedou, během kariéry slyšeli odmítavé ne. V NHL už pokračovat pravděpodobně nebudou, sotva dostanou šanci. Ale oni se nevzdali. Našli cestu, jak získat své ‚ano‘,“ prohlásil o výběru Kanady kouč Willie Desjardins.

I to značí, že korejský turnaj bude jen matným odleskem předchozích velkolepých seancí zářících hvězd. O to však bude podívaná nevyzpytatelnější.