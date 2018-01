Ponížili nás, nechápe Larionov olympijskou stopku pro ruské hokejisty

Mezi ruskými sportovci, kterým MOV na poslední chvíli zatrhl start v Koreji, se objevila také jména pěti hokejistů – Valerije Ničuškina, Antona Bělova, Sergeje Plotnikova, Alexeje Bereglazova a Michaila Naumenkova.

Larionov ovšem považuje za krajně podezřelé, že MOV čekal na vydání rozhodnutí až do druhé poloviny ledna. „Nějaké dohady a podezření přece nemohly vzniknout zničehonic, muselo to být známé už v prosinci,“ kritizuje v rozhovoru pro server Championat.com. Chybějí mu pádné argumenty pro vyloučení sportovců, kterým nebyla povolena účast na olympijských hrách na základě minulých dopingových pochybeních.

„Není v tom zkrátka logika, připadá mi to absurdní. Zopakuji, že pokud by někdo něco užíval a vzniklo tak podezření, ty informace bychom měli už dávno. Nevím, proč to vyplulo na povrch až teď. Je to všechno vzdálené zdravému rozumu,“ mluvil zostra Larionov.

Trojnásobný vítěz Stanley Cupu a majitel dvou zlatých olympijských medailí také souhlasí s tvrzením, že kvalita hokejového turnaje pod pěti kruhy bude výrazně poznamenána - neúčastí hráčů z NHL i dopingovými škraloupy. „My to ale neovlivníme. Tak jako tak to bude boj.“

Krok zámořské ligy k neúčasti jejích hráčů v Koreji ovšem jako podraz nebere. „NHL představila rozhodnutí o neúčasti svých hráčů již dávno. Něco jiného by bylo, pokud by s tím šli ven týden nebo deset dní před olympiádou. Je to úplně jiná situace, verdikt ze zámoří přišel už před půl rokem,“ zastal se nepopulárního rozhodnutí sedmapadesátiletý „Hokejový profesor“.

Zákaz ruských vlajek mezi fanoušky je blbost, hřímá

Se startem Rusů pod neutrální vlajkou už je Larionov smířený. „Jediné, co je potřeba, je jet do Pchjongčchangu a bojovat za svou zem. Každý sportovec ví nejlépe, za jaký stát soutěží. Tahle šance je tu jen jednou za čtyři roky, někomu se nepoštěstí nikdy.“

S čím ovšem člen někdejší úderné sovětské formace KLM (společně s Vladimirem Krutovem a Sergejem Makarovem) nesouhlasí, je údajná snaha organizátorů olympiády zakázat ruské vlajky i mezi fanoušky na tribunách.

„To je úplný nesmysl a blbost. Mám v Americe přítele, který trénuje ruské děti, pracoval i s Pavlem Dacjukem nebo Michailem Grabovským. Řekl mi, že pojede do Koreje a symbolicky si vezme ruskou vlajku. Dodal jen: ´Kdo mi to může zakázat?´ No a teď přijde tohle.“

S kontroverzní zprávou přišel ruský První kanál, ovšem státní olympijský výbor tento záměr popřel s tím, že zákaz by se vztahoval pouze na vlajky států, které nejsou mezinárodně uznávány. „S rozhodnutím o startu ruských sportovců pod neutrální záštitou nemá toto pravidlo nic společného,“ stojí v oficiálním prohlášení Ruského olympijského výboru.