„Pokusím se vyhrát Stanley Cup, abych vstoupil do Triple Gold Clubu,“ řekl v rozhovoru pro ruský web Sport Express útočník Ilja Kovalčuk po vítězství ve finálovém utkání.

Titul mistra světa má už z let 2008 a 2009, olympijský sen si splnil nyní, kdy Rusko porazilo Německo 4:3 v prodloužení. A tak zbývá jediné. Po vzoru Pavla Dacjuka vyhrát ještě Stanley Cup a stát se členem prestižního klubu.

„Pašovi (Dacjukovi) blahopřeji, zasloužil si to. Členství v Triple Gold Clubu je velmi čestné, je to skutečný kapitán a já jsem za něj nesmírně šťastný,“ gratuluje čtyřiatřicetiletý Kovalčuk.

Čestného členství chce dosáhnout i on. „Dacjukovi bude brzy 40 let, já mám pořád pět nebo šest let, takže to zkusím. Samozřejmě, že vím, že pro to je nutné vyhrát Stanley Cup. Nebo si myslíte, že jsem to nevěděl?“ ptal se ironicky novinářů.

Ilja Kovalčuk v zámoří vzbuzuje silné emoce. A vůbec ne pozitivní. V roce 2013 rozvázal smlouvu s New Jersey Devils, podle pravidel NHL odešel do pomyslného hokejového důchodu a vrátil se do Ruska. Přitom mu ze smlouvy na patnáct let zbývalo odehrát ještě dvanáct sezon.

Kovalčuka to však táhlo do Ruska, podle jeho slov toužil žít znovu se svou rodinou. Takovými slovy vysvětlil rozhodnutí i vedení Devils.

Co na tom, že Kovalčukova sestra pár měsíců poté pro ruská média prohlásila, že si Kovalčuk v Rusku alespoň vydělá více peněz než v NHL? Oficiálně platí verze o stesku po svých blízkých.

Nedávno však ruský bohatýr opět začal prahnout po zámořském hokeji. Jenomže cesta k návratu je velmi složitá. Práva na něj do jeho 35 let (ty oslaví letos 15. dubna) drží New Jersey Devils, Kovalčuk by musel přednostně jednat právě s nimi.

Zároveň platí v takové situaci pravidlo, že hráč po podepsání musí projít listinou volných hráčů, ze které by si ho mohl stáhnout jakýkoliv klub. Druhá cesta může vést přes povolení od všech 31 generálních manažerů klubů NHL. I to se zdá velmi nepravděpodobné.

A tak zbývá čekat na 35. narozeniny, po jejich dovršení se podle pravidel NHL stane neomezeně volným hráčem a bude moci podepsat smlouvu s jakýmkoli klubem.

ZLATO. Ruští hokejisté slaví spolu s hlavním koučem Olegem Znarokem vítězství v olympijském finále proti Německu. (25. února 2018)

Po Stanley Cupu silně baží a v NHL se zřejmě najde nemalé množství klubů, které mu bude ochotné nabídnout místo v sestavě.

Ačkoliv se návrat Kovalčuka řešil už před právě probíhající sezonou, ruský útočník plán odložil na sezonu 2018/19. A ta ho, zdá se, opravdu nemine.



Podle novináře ruského Sport Expressu Slavy Malamuda Kovalčuk upřednostňuje vítězství před penězi. Už teď prozradil, do jakých týmů by nejraději šel. Jedná se o kluby v oblasti New Yorku, Floridy či Los Angeles.

Ilja Kovalčuk zkrátka Stanley Cup mocně chce. „Pokusím se o to,“ vyhlašuje dopředu.