O startu Jágra se začalo spekulovat ve chvíli, kdy se objevily první zprávy o jeho možném konci v Calgary - hráči z NHL totiž letos na zimních hrách startovat nemohou. Variantu, že by si závěr kariéry mohl vyšperkovat účastí na olympiádě, zmiňují i elitní zámořští reportéři.

Kouč hokejové reprezentace Josef Jandač

Je tedy reálná varianta, že by jel do Koreje?

Zaprvé: už v pondělí musíme zveřejnit konečnou nominaci. A zadruhé: fakt je takový, že Jarda má zatím platnou smlouvu v Calgary. Jestli tam skončí a vrátí se do Evropy, to záleží hlavně na něm. Pro mě je momentálně směrodatná informace, že z NHL nejde a že má zdravotní limity. Pro to, aby mohl jet na olympiádu, musí být v pořádku a k tomu mít adekvátní výkonnost. Smlouva v Calgary je platná, tudíž to teď pro národní tým není.

Asi se nedá předpokládat, že by se to do neděle změnilo, že?

Já nevím, já se nejmenuju Jaromír Jágr. Pouze nakládám s informacemi. Vím, že se to řeší, tak jsem zvedl telefon a zavolal Jardovi. Od něj jsem informaci, že se vrací do Evropy, nedostal. Možná, že se to změní.

Pověděl vám, jestli je pro něj olympiáda téma? Nebo rovnou řekl, že se na to necítí?

Momentálně je to spíš v té rovině, že je mimo hru a vůbec neví, jak se to bude vyvíjet. A my musíme v pondělí nahlásit 22 hráčů do pole a tři brankáře.

Jako trenér reprezentace byste byl asi kritizovaný, kdybyste Jágra nenominoval, pokud by byl k dispozici. Bylo by však dobré ho povolat, když je pořád zraněný, moc toho neodehrál a formu asi také nemá ideální?

Na kritiku jsem jako trenér nároďáku připravený, nelimituje mě to v rozhodnutích. Mám svou představu jasnou. Jarda je samozřejmě historicky výjimečný hokejista, ale víme také o jeho věku a zdravotních komplikacích, které můžou nastat. A pochopitelně i on sám už ví, jaká je jeho forma a jaký by byl jeho případný přínos pro turnaj, protože nosí své jméno na zádech a určitě s ním nechce hazardovat. Pokud by výkonnost měl a byl by přínosem, tak bych ho vzal.

Jenže?

Pokud je na tom momentálně tak, že jeho zdravotní stav není optimální a ani sezona se vůbec nevyvíjí podle představ, tak ani on sám nemá tendenci se někam nabízet. V pondělí to byl velmi příjemný rozhovor, trošku jsme se i zasmáli. Nicméně pro něj není současná situace jednoduchá. V tuhle chvíli je Jarda hráčem Calgary, v Evropě není. Já si mezitím skládám lajny k sobě a tým s Jardou by byl také jiný... Nemám od něj informaci, že by se vracel, navíc je zdravotně indisponován. Nelze předpokládat, že by se v tomto stavu Jarda v nominaci objevil.

Navíc asi spíš ještě touží získat jiné angažmá v NHL, viďte.

Je to možné. To ale musí být zdravotně připravený. Nikdo si ho nevezme, když bude zraněný. Další věc je smluvní vztah v Calgary. On je prostě pod smlouvou a nevím, jak složité bude odejít. Asi to takový problém nebude, ale teď Jarda návrat do Evropy nenahlásil. Může se to stát časem, ale zatím to tak není. Důležité bude, abyste se zeptali jeho, nemůžu mluvit za něj.

Pro mě jako trenéra nároďáku je směrodatné, že není úplně fit a je smluvně vázaný v Calgary, takže to nepřipadá v úvahu. Ale i kdyby byl v Evropě, tak musí sám vědět, jestli by byl přínosem, nebo ne. A to jsme si v pondělí také řekli. On sám na sobě ve svém věku pozná, jestli má formu, jestli je zdravotně fit a jestli by byl přínosem. Vždyť o sobě pochyboval i před deseti lety. Musíme jeho věk respektovat.

Poslední věc - máte už nominaci hotovou?

Tak z osmdesáti procent, protože tam máme pár drobných otazníčků týkajících se zdravotního stavu některých hráčů. Můj asistent Jirka Kalous se dneska vrací z Ruska, kde se byl podívat na některé kluky. Jinak ten základ už je.

