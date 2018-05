Jaká po prohře volit slova?

Je to hodně hořké a špatně se o tom mluví. Turnaj jsme měli dobře rozjetý. Ale vůbec nic neznamená, že vyhrajete skupinu. Asi nás hodně lidí - možná včetně nás - vidělo někde ve finále nebo s medailí. Bohužel jsme zase nezvládli ty poslední dva zápasy, což je stejné jako na mistrovství v Praze a Minsku. Ve třetí třetině jsme to ještě zkoušeli, ale dostali jsme celkem šest gólů, s tím těžko vyhrajete.

Ale v úvodu utkání jste působili mátožně. Proč?

Šlo o medaili. Všichni včetně Kanaďanů si moc dobře uvědomovali, že je to možná poslední šance být na olympiádě a udělat úspěch. Moc jsme to chtěli, ale nezvládli jsme to. Asi psychicky.

Cítili jste se v křeči?

Těžko říct. Snažili jsme se, ale Kanada byla dvě třetiny lepší. Když vedou 3:1, tak se to pak špatně honí. A když jsme to zkoušeli, tak nám odskakovali. Každý si pak uvědomuje, že ač není úplně nereálné stáhnout čtyřgólový náskok, tak je psychicky těžké s tím něco dělat. Ale zase bylo dobré, že jsme to nevzdali a pořád bojovali. A drželi tu šanci až do posledních vteřin.

Poslední zápasy (semifinále a o bronz) nezvládají na turnajích Češi opakovaně. Má to společného jmenovatele?

Nevím, jestli na tu špičku opravdu už nemáme. Faktem je, že právě v takových zápasech se ukazuje vyspělost nás hráčů a psychická odolnost. Všechno si musí sednout - podívejte se třeba na Němce, kterým všechno klaplo, a jsou ve finále. Ale taky pochybuju, že budou hrát finále pravidelně na všech turnajích. U nás ale není poprvé, že tyhle zápasy nedáváme, asi je neumíme zvládnout. Když jde o hodně, možná nás svazuje nervozita a tíha, jak musíme a nesmíme udělat chybu.

Potrvá, než se vítězná mentalita vrátí?

Samozřejmě. Generace, která tady byla před námi a vyhrávala, tak s ní se asi těžko můžeme rovnat. Vždycky to dokázala hokejovým umem otočit tak, aby to dopadlo dobře. Je to škoda pro celý český hokej. Ale nechci říkat, že je to smůla. Měli jsme to ve svých rukou, ať už proti Rusku, tak i dneska. Bohužel jsme to nezvládli a je to jen o nás.

Jako by se vytratila bojovnost, síla, kterou jste měli v základní skupině.

Ale i v základní skupině jsme nikoho nepřejeli. Nechci říkat, že jsme nehráli dobrý turnaj. Cítili jsme, že bychom úspěch mohli udělat, ale všechno jsme vyhráli o gól či na nájezdy. Nemůžeme si říkat, že jsme si tu medaili zasloužili za to, že jsme vyhráli všechny zápasy ve skupině. Byly to vyrovnané duely. Ani nechci říkat, že jsme ve skupině měli víc štěstíčka a teď se to obrátilo. Góly, které jsme dneska dostali, byly hloupé. Ale když dostaneme šest branek, tak se špatně vyhrává.

Změní něco na vašem hodnocení čas?

Teď jsem já i všichni zklamaní, ale nehodnotil bych to neúspěšně. Makali jsme, parta byla dobrá, užívali jsme si to. Ve skupině byla perfektní atmosféra, kdy nám fandilo spoustu Čechů. Samozřejmě nemáme medaile, ale byli jsme v semifinále. Nějaká pozitiva tam jsou a až člověk trochu vychladne, tak s odstupem času určitě nebudou převládat jen špatné pocity.