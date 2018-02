Emočně to bylo jak na horské dráze, říká Hudec o krkolomné cestě na hry

„Říkal jsem si, že pokud osud bude chtít, pojedu. Když nebude chtít, nepojedu. A ono opravdu vypadalo, že nepojedu. Sám jsem si myslel, že tohle je konec. O sestavě bylo rozhodnuto a vůbec mě nenapadlo, že by se někdo mohl zranit,“ vyprávěl 36letý Hudec.

Jenže v neděli přišel velký zvrat. V prvním kole obřího slalomu v Garmisch-Partenkirchenu totiž nepříjemně upadl Kryštof Krýzl. Muž, kterého v minulém roce provázela zranění a operace. A muž, pro kterého hry v Koreji měly být odměnou.

Kryštof Krýzl padá v obřím slalomu v Ga-Pa. Smolný okamžik ho připravil o hry v Koreji.

Jenže nebudou,při pádu si přetrhl vazy, okamžitě podstoupil operaci a sen o čtvrté olympiádě byl pryč.

„Hodně mě to mrzí, ale určitě se vrátím, protože takhle nechci končit. Rád bych se na olympiádu ještě jednou podíval,“ vzkazoval pak Krýzl z nemocnice.

Neštěstí jednoho často ve sportu znamená štěstí druhého. V tomto případě Hudce, kterému se zamknuté dveře do Asie definitivně otevřely.

„Kitana je mi líto, protože je to kamarád. Ale pro mě je účast v Koreji dar. Myslel jsem si, že je konec, ale nakonec to takhle dopadlo. Emočně to bylo jak na horské dráze,“ popisoval zkušený lyžař.

Pomohl kanadský sponzor

Sám podobné situace moc dobře zná. Vždyť má za sebou neuvěřitelných čtrnáct operací kolena. Tolikrát byl na dně, ze kterého znovu stoupal vzhůru.

Ještě před čtyřmi lety závodil za Kanadu. Na olympiádě v Soči získal senzační bronz v super-G a myslel si, že je na vrcholu. O pár měsíců později se ale s kanadským týmem kvůli financí rozhádal a tehdy se v jeho hlavě zformoval plán - závodit na olympijských hrách za rodnou zemi.

Vždyť oba jeho rodiče z Česka pochází, on sám se narodil v Šumperku. „A hned jak jsem se vrátil do České republiky, říkal jsem si, že je mým snem reprezentovat ji na olympiádě. Že se to nakonec povedlo, za to jsem hrozně rád,“ usmíval se.

Přitom to dlouho vypadalo, že se na olympiádu bude dívat jen v televizi doma na Olomoucku. I v Česku měl totiž Hudec problémy s penězi a také se svým tělem. Místo přípravy na závody loni v létě sháněl sponzory a léčil bolavé koleno i rameno.

S tím dokonce musel na operaci, a ještě pár týdnů před startem Světového poháru netušil, jestli bude mít vůbec na čem a za co objíždět závody.

„Měsíc před startem sezony jsem ale našel sponzora, který mě podporoval už v roce 2006, kdy se mi poprvé povedlo mistrovství světa. Tehdy jsem byl v podobné situaci - potřeboval jsem vyřešit materiál, dát tělo do kupy, teď mi pomohl znovu. I přesto, že je to Kanaďan, líbí se mu příběh, že pojedu na hry za rodné Česko,“ vyprávěl.

V Koreji dvě role

Finance by byly, jenže Hudcův zdravotní stav zůstával žalostný. Spoustu závodů musel kvůli bolestem vynechal. Odjel pouze sjezd v Lake Louise a super-G v Kitzbühelu, pokaždé daleko od bodovaných příček. I proto se do konečné nominace dostal až jako náhradník.

V Koreji bude za pár dní plnit dvě role. Mladíkům Filipu Forejtkovi a Janu Zabystřanovi chce pomoct s nervozitou, která na ně na tak velké akci může dopadnout. „Oba totiž mají velký potenciál a já se chci postarat o to, aby se z toho nesesypali,“ říká.

Vedle toho pochopitelně sám bude chtít bojovat o co nejlepší výsledek. Vzhledem k dosavadnímu průběhu sezony by byl rád za elitní třicítku. „A když budu vědět, že jsem zajel nejlíp, jak jsem mohl, budu spokojený,“ dodává.